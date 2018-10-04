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    «МЮ» – единственный клуб АПЛ, который не проигрывал в этом розыгрыше ЛЧ

    Завершились матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» уступил «Наполи» (0:1). «Тоттенхэм» проиграл «Барселоне» (2:4), потерпев второе поражение подряд в ЛЧ.

    «Манчестер Сити» обыграл «Хоффенхайм» (2:1), но ранее проиграл «Лиону» (1:2) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

    Единственный английский клуб, который не проигрывал в этом розыгрыше ЛЧ, – это «Манчестер Юнайтед». Команда Жозе Моуринью обыграла «Янг Бойз» (3:0) в матче 1-го тура и сыграла вничью с «Валенсией» (0:0) в матче 2-го тура. Также у «МЮ» наибольшее количество очков в ЛЧ среди клубов из Англии.

    • «Манчестер Юнайтед» – 4 очка;
    • «Манчестер Сити» – 3 очка;
    • «Ливерпуль» – 3 очка;
    • «Тоттенхэм» – 0 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 01:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 11:39

      Вот вам и неудачник АПЛ.

      3
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 4 октября 2018, 09:55

      Похоже на один из тех перлов, что Жозе выдает на послематчевых пресс-конференциях после поражений, вроде - посмотрите на мой послужной список, у меня побед в АПЛ больше, чем у всех тренеров вместе взятых...не удивлюсь, если эту новость он сам и запустил в масс медиа))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:24

      После игр с " Юве" "МЮ" присоединится к остальным командам АПЛ имеющих поражения в играх ЛЧ.

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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 > Рубик Докоян 4 октября 2018, 09:52

      Причем обгонит их..

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 октября 2018, 06:18

      Это не показатель

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 октября 2018, 03:51

      ну если с этой стороны посмотреть так маур еще и не совсем плох ))

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