«МЮ» – единственный клуб АПЛ, который не проигрывал в этом розыгрыше ЛЧ

Завершились матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» уступил «Наполи» (0:1). «Тоттенхэм» проиграл «Барселоне» (2:4), потерпев второе поражение подряд в ЛЧ.

«Манчестер Сити» обыграл «Хоффенхайм» (2:1), но ранее проиграл «Лиону» (1:2) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

Единственный английский клуб, который не проигрывал в этом розыгрыше ЛЧ, – это «Манчестер Юнайтед». Команда Жозе Моуринью обыграла «Янг Бойз» (3:0) в матче 1-го тура и сыграла вничью с «Валенсией» (0:0) в матче 2-го тура. Также у «МЮ» наибольшее количество очков в ЛЧ среди клубов из Англии.