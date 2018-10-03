Гончаренко – о Влашиче: «Он понял, что должен стать лидером в этом пионеротряде»

У Влашича задатки большого мастера и чем лучше он будет играть в ЛЧ ,тем быстрее будет подниматься его стоимость. Для ЦСКА это может стать неразрешимой проблемой.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о лидерских качествах полузащитника команды Николы Влашича.
«Он был великолепен. Не только в этом матче, но и во всех предыдущих.
Он понял, что должен стать лидером в этом пионеротряде. Он был хорош не только в атаке, но и в обороне. Гол «Реалу» – отличный показатель пользы, которую он нам приносит.
Он очень амбициозный, не хочет сидеть на скамейке «Эвертона». Думаю, он сделал правильный шаг и, по сути, своим ударом обыграл «Реал», – рассказал Гончаренко.
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.
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