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    Какой вы футболист?

    Гончаренко – о Влашиче: «Он понял, что должен стать лидером в этом пионеротряде»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о лидерских качествах полузащитника команды Николы Влашича.

    «Он был великолепен. Не только в этом матче, но и во всех предыдущих.

    Он понял, что должен стать лидером в этом пионеротряде. Он был хорош не только в атаке, но и в обороне. Гол «Реалу» – отличный показатель пользы, которую он нам приносит.

    Он очень амбициозный, не хочет сидеть на скамейке «Эвертона». Думаю, он сделал правильный шаг и, по сути, своим ударом обыграл «Реал», – рассказал Гончаренко.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем

    Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

    Источник: УЕФА

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    03.10.2018 09:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 16:40

      У Влашича задатки большого мастера и чем лучше он будет играть в ЛЧ ,тем быстрее будет подниматься его стоимость. Для ЦСКА это может стать неразрешимой проблемой.

      3
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      Рейтинг: +2610

      АЛЕКС 58 3 октября 2018, 15:31

      Вся команда-молодцы! И тренер,и вожатый,и весь отряд!Спасибо,порадовали!

      2
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий > АЛЕКС 58 3 октября 2018, 17:39

      Вся команда-молодцы! И тренер,и вожатый,и весь отряд!Спасибо,порадовали!
      Так в пионер отряде вожатый это или взрослый или старшеклассник так что больше на эту роль ВМГ подходит. А Коля неформальный лидер (заводила) Игорек как капитан это председатель совета отряда. Говорю ка учитель с советских времён. ЕЛГ это уже начальник пионерлагеря:-)))))

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 3 октября 2018, 14:54

      Крутой тренер, крутой пионер вожатый!

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      Рейтинг: +187

      zubr252 3 октября 2018, 14:27

      ЦСКА Браво молодцы

      1
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 3 октября 2018, 12:39

      выкупайте вы его уже, не понятно сколько к концу аренды стоить будет, игрок вписался в клуб как будто всю жизнь играл за коней.

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 3 октября 2018, 12:27

      Просто не понимаю, почему в Эвертоне он сидел на лавке.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 октября 2018, 12:03

      до играет до конца аренды и помашет ручкой

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 3 октября 2018, 10:48

      Любим мы крайности....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 09:58

      Если уж вспоминать своё пионерское детство проведённое в летних пионерских лагерях. То можно сказать, что ЦСКА заполучил на весь этот футбольный сезон хорошего пионервожатого для своего пионерского отряда...

      12
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 октября 2018, 09:46

      Н.Влашич, это находка для ЦСКА и его нужно выкупить и оставить в команде.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs > vladimir-7 3 октября 2018, 09:59

      После таких игр он будет стоить не по карману команде. Вообще все ребята играли достойно, не смотря на возраст. Удачи.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prtcs 3 октября 2018, 10:02

      По играм в ЛЧ его заметят скауты и селекционеры топ-клубов и "Эвертон" может на нём хорошо заработать.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > Рубик Докоян 3 октября 2018, 10:57

      Тоже думаю, что еще пару таких игр в и за Коляном очередь выстроится. Наверное он и в ЦСКА шел в надежде проявить себя в матчах ЛЧ.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > m40 3 октября 2018, 14:07

      Парень хотел играть и прибавлять в игре, а у нас такая возможность для него была не только в РПЛ, но и в ЛЧ. То, что он будет играть в топ-клубе никаких сомнений, тут и домохозяйке ясно какого уровня растёт игрок в его лице.

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