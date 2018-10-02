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    Фарфан не тренируется с «Локомотивом» накануне матча с «Шальке»

    Сегодня «Локомотив» проводит тренировку накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шальке».

    В занятии не принимает участие нападающий Джефферсон Фарфан. Перуанец получил повреждение в игре первого тура ЛЧ с «Галатасараем» (0:3). Из-за него он пропустил встречи с «Зенитом» (3:5) и «Ахматом» (2:0) в РПЛ.

    Вместе с остальными футболистами занимаются защитник Ведран Чорлука и полузащитник Игорь Денисов.

    Матч «Локомотив» – «Шальке» пройдет в среду, 3 октября, на «РЖД Арене». Начало – в 19:55 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2018 18:57
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