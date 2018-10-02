Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Соавтор «Что? Где? Когда?»: «Орала на игроков сборной матом: «Вы зачем сюда пришли? Чтобы все поняли, какие вы кретины?»

    Генеральный директор компании «Игра-ТВ», соавтор популярной телепередачи «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко рассказала об участии в игре 2016 году футболистов сборной России.

    «Во время прошлого чемпионата Европы по футболу к нам пришла играть сборная России. Среди игроков – Акинфеев, Дзюба, братья Березуцкие, Олег Иванов, капитаном был тренер Леонид Слуцкий.

    У них все время были свои тренировки, и собрать их на наш прогон было просто невозможно. И вот в день эфира они приходят на репетицию – попробовать сыграть (на других вопросах, конечно), попробовать микрофоны, кресла, рассадку и так далее. Приходят и садятся в полуразвалку, ведут себя как-то непонятно – у всех складывается ощущение, что накануне они, так сказать, хорошо повеселились.

    Начинается прогон, и я понимаю, что никакой игры не будет: они вяло отвечают на вопросы, версий никаких нет… Просто ужас, в общем: ведут себя, как кретины, которые вообще ничего не соображают.

    После прогона они ушли в вагончик переодеваться, а я побежала за ними. Я в совершенной ярости, так как понимаю, что игра будет проиграна и зрителю это будет просто неинтересно смотреть. Вбегаю я, значит, в этот вагончик, и начинаю орать.

    Березуцкие уже сняли штаны, Дзюба полураздет, а тут я влетаю. Они в полном шоке. Они же меня не знают, я человек за кадром, никакой славой абсолютно не пользуюсь и вообще – кто я для футболистов? Какая-то старая тетка врывается в вагончик и начинает орать благим матом, вы представляете?

    Слуцкий появляется в дверях, слушает меня растерянно, а я ни на кого не обращаю внимания, ору и смотрю им прямо в глаза: «Вы сюда, сволочи, зачем пришли? Кому вы нужны? Вы думаете, мы на вас будем тратить час эфирного времени, чтобы все поняли, какие вы кретины? Почему мы должны на вас таких смотреть?»

    И вот я, значит, их крою, а они стоят в полной растерянности. Дзюба вообще смотрит на меня с ужасом (говорят, он до сих пор рассказывает, что было очень страшно). И я им говорю: «Если вы только сегодня проиграете, то можете убегать сразу, чтобы вас здесь никто не видел». И все. Как только я ушла, ко мне подходит Слуцкий и говорит: «Спасибо вам большое!» И что вы думаете? После этого на эфир они пришли с совершенно другим настроением и по-другому сыграли – выиграли!» – сказала Стеценко в интервью «Сплетнику».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2018 15:38
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 2 октября 2018, 20:48

      Её надо брать в сборную. Психологом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3580

      Axe111 2 октября 2018, 19:59

      Выиграли с заранее подготовленными ответами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      gag[dd] 2 октября 2018, 18:59

      Вот эту тетю нужно в тренеры поднимать шапкозакидательский настрой наших российских футболистов)

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      fedor131313 2 октября 2018, 17:55

      Да она просто великий мотиватор

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 октября 2018, 17:18

      Так вот из-за кого Аске ров ушёл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4888

      алдан2014 2 октября 2018, 16:57

      Ну теперь все знают эту старую тетку за "кадром"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      IVANRUS777 2 октября 2018, 16:45

      Надо было эту тётку на сам ЧЕ2016 брать, может тогда бы там лучше сыграли, а чего доброго ещё и выиграли бы)

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7729

      mihail200606 2 октября 2018, 16:35

      Ну все так и так думают,что они кретины, че нового то.. Но У них там вообще элементарные вопросы были.. Все подстроено было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 октября 2018, 16:30

      У каждого свой подход...Слуцкий кричал...что мы не футбольная страна..а Черчес объяснил, что надо терпеть и биться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 2 октября 2018, 16:27

      Вот я уже думаю, что эта Наташа перед каждой игрой сборной на домашнем чемпионате мира их должным образом настраивала

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11