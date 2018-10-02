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  • Соавтор «Что? Где? Когда?»: «Орала на игроков сборной матом: «Вы зачем сюда пришли? Чтобы все поняли, какие вы кретины?»

Соавтор «Что? Где? Когда?»: «Орала на игроков сборной матом: «Вы зачем сюда пришли? Чтобы все поняли, какие вы кретины?»

2 октября 2018, 15:38
17

Генеральный директор компании «Игра-ТВ», соавтор популярной телепередачи «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко рассказала об участии в игре 2016 году футболистов сборной России.

«Во время прошлого чемпионата Европы по футболу к нам пришла играть сборная России. Среди игроков – Акинфеев, Дзюба, братья Березуцкие, Олег Иванов, капитаном был тренер Леонид Слуцкий.

У них все время были свои тренировки, и собрать их на наш прогон было просто невозможно. И вот в день эфира они приходят на репетицию – попробовать сыграть (на других вопросах, конечно), попробовать микрофоны, кресла, рассадку и так далее. Приходят и садятся в полуразвалку, ведут себя как-то непонятно – у всех складывается ощущение, что накануне они, так сказать, хорошо повеселились.

Начинается прогон, и я понимаю, что никакой игры не будет: они вяло отвечают на вопросы, версий никаких нет… Просто ужас, в общем: ведут себя, как кретины, которые вообще ничего не соображают.

После прогона они ушли в вагончик переодеваться, а я побежала за ними. Я в совершенной ярости, так как понимаю, что игра будет проиграна и зрителю это будет просто неинтересно смотреть. Вбегаю я, значит, в этот вагончик, и начинаю орать.

Березуцкие уже сняли штаны, Дзюба полураздет, а тут я влетаю. Они в полном шоке. Они же меня не знают, я человек за кадром, никакой славой абсолютно не пользуюсь и вообще – кто я для футболистов? Какая-то старая тетка врывается в вагончик и начинает орать благим матом, вы представляете?

Слуцкий появляется в дверях, слушает меня растерянно, а я ни на кого не обращаю внимания, ору и смотрю им прямо в глаза: «Вы сюда, сволочи, зачем пришли? Кому вы нужны? Вы думаете, мы на вас будем тратить час эфирного времени, чтобы все поняли, какие вы кретины? Почему мы должны на вас таких смотреть?»

И вот я, значит, их крою, а они стоят в полной растерянности. Дзюба вообще смотрит на меня с ужасом (говорят, он до сих пор рассказывает, что было очень страшно). И я им говорю: «Если вы только сегодня проиграете, то можете убегать сразу, чтобы вас здесь никто не видел». И все. Как только я ушла, ко мне подходит Слуцкий и говорит: «Спасибо вам большое!» И что вы думаете? После этого на эфир они пришли с совершенно другим настроением и по-другому сыграли – выиграли!» – сказала Стеценко в интервью «Сплетнику».

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Акинфеев Игорь Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Дзюба Артем Иванов Олег Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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Черкизовский Кот
1538484170
"...сказала Стеценко в интервью «Сплетнику»."
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DOCTOR PENALTY
1538484446
Вот это мотиватор! Нам такой нужен в Спартаке на глушаков и ещенок.+
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ivanthebest
1538484806
Только и понимают когда на них орут благим матом... Адекватных доводов походу вообще не приемлют. Это яркий показатель игроков как людей и как личностей.
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swot1205
1538484873
их еще надо уговаривать за деньги что-то сделать хорошо...браво наши футболеры;)
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Chesn0k
1538485082
ничего нового, все знают, что их надо уесосить, чтобы они заиграли)
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1538487055
У каждого свой подход...Слуцкий кричал...что мы не футбольная страна..а Черчес объяснил, что надо терпеть и биться
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IVANRUS777
1538487942
Надо было эту тётку на сам ЧЕ2016 брать, может тогда бы там лучше сыграли, а чего доброго ещё и выиграли бы)
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алдан2014
1538488628
Ну теперь все знают эту старую тетку за "кадром"
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fedor131313
1538492102
Да она просто великий мотиватор
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gag[dd]
1538495978
Вот эту тетю нужно в тренеры поднимать шапкозакидательский настрой наших российских футболистов)
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