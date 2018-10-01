Дзюба, Заболотный и Полоз забили в РПЛ семь голов на троих. Столько же у Чалова, не вызванного в сборную

Тренерский штаб сборной России сегодня назвал состав на матчи Лиги наций со Швецией (11 октября) и Турцией (14 октября).

В национальную команду были вызваны нападающие Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит») и Дмитрий Полоз («Рубин»). На троих они забили семь голов в нынешнем розыгрыше РПЛ (Дзюба – четыре, Полоз – три, Заболотный – ноль). Это столько же, сколько у форварда ЦСКА Федора Чалова, который не попал в заявку сборной.

Новый состав сборной России. Лучшего бомбардира РПЛ там нет