Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба, Заболотный и Полоз забили в РПЛ семь голов на троих. Столько же у Чалова, не вызванного в сборную

    Тренерский штаб сборной России сегодня назвал состав на матчи Лиги наций со Швецией (11 октября) и Турцией (14 октября).

    В национальную команду были вызваны нападающие Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит») и Дмитрий Полоз («Рубин»). На троих они забили семь голов в нынешнем розыгрыше РПЛ (Дзюба – четыре, Полоз – три, Заболотный – ноль). Это столько же, сколько у форварда ЦСКА Федора Чалова, который не попал в заявку сборной.

    Новый состав сборной России. Лучшего бомбардира РПЛ там нет

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2018 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 14:55

      Чалова можно опробовать ,хотя бы в товарищеском матче.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 2 октября 2018, 08:14

      Вообще пацанчика нужно привлекать в сборную. Омоложение сборной всегда нужно, а у него игра идёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 октября 2018, 23:06

      У Чалова сопли из носу текут и Черчесов это видит.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 1 октября 2018, 20:31

      вперёд бей босурман

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 1 октября 2018, 20:25

      чё за сопли, тренеру лучше знать кого брать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 1 октября 2018, 17:53

      Тоже самое говорили про Дзюбу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 октября 2018, 17:23

      В очередь...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv 1 октября 2018, 15:53

      Господи, че вы с этим Часовым возитесь? это пацан сыграл пару месяцев и забил каким то Уралам или Арсеналам и уже в сборную? че за херь. пусть парень хоть пол сезона отработает нормально. а то будет как с другими вызвали за 1-2 игры хороших и потом на скамье и потом вообще из сборной уходят. наступит и его час а пока пусть ждет. бесит уже эта тема

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > lokomotyv 1 октября 2018, 16:21

      А чем Болотный лучше , полный отстой , в клубе лавку полирует !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Catastrofa 1 октября 2018, 20:21

      Это наигранный Семаком уже "пожарный вариант". Если в концовке кровь из носу нужно забивать, выпускается Заболотный в пару к Дзюбе и устраивается навал. Против Минска и Мольде сработало.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv > Catastrofa 2 октября 2018, 09:32

      я с тобой согласен, даже не спорю. как практика показывает(хоть я против болотного) у него с Дзюбой в паре получается лучше, хотя попробовать чалого тоже можно, но чтобы не зазнался пусть докажет что играет нормально, а то пару месяцев поиграл и забил слепым, и все думают что он супер нап

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11