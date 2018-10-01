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  • Дзюба, Заболотный и Полоз забили в РПЛ семь голов на троих. Столько же у Чалова, не вызванного в сборную

Дзюба, Заболотный и Полоз забили в РПЛ семь голов на троих. Столько же у Чалова, не вызванного в сборную

1 октября 2018, 15:36
11

Тренерский штаб сборной России сегодня назвал состав на матчи Лиги наций со Швецией (11 октября) и Турцией (14 октября).

В национальную команду были вызваны нападающие Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит») и Дмитрий Полоз («Рубин»). На троих они забили семь голов в нынешнем розыгрыше РПЛ (Дзюба – четыре, Полоз – три, Заболотный – ноль). Это столько же, сколько у форварда ЦСКА Федора Чалова, который не попал в заявку сборной.

Новый состав сборной России. Лучшего бомбардира РПЛ там нет

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит Рубин Дзюба Артем Заболотный Антон Полоз Дмитрий Чалов Федор
Комментарии (11)
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lokomotyv
1538398381
Господи, че вы с этим Часовым возитесь? это пацан сыграл пару месяцев и забил каким то Уралам или Арсеналам и уже в сборную? че за херь. пусть парень хоть пол сезона отработает нормально. а то будет как с другими вызвали за 1-2 игры хороших и потом на скамье и потом вообще из сборной уходят. наступит и его час а пока пусть ждет. бесит уже эта тема
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APchelov
1538403793
В очередь...
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petrucho-spb
1538405631
Тоже самое говорили про Дзюбу.
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smersh45
1538414731
чё за сопли, тренеру лучше знать кого брать
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smersh45
1538415064
вперёд бей босурман
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prezent2017
1538424418
У Чалова сопли из носу текут и Черчесов это видит.
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woyser
1538457244
Вообще пацанчика нужно привлекать в сборную. Омоложение сборной всегда нужно, а у него игра идёт.
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zigbert
1538481353
Чалова можно опробовать ,хотя бы в товарищеском матче.
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