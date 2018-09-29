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  • РПЛ. «Уфа» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Енисей»

РПЛ. «Уфа» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Енисей»

29 сентября 2018, 18:24
7

«Уфа» переиграла «Енисей» в матче девятого тура РПЛ.

Красноярцы открыли счет на 35-й минуте усилиями Михаила Костюкова, но во втором тайме точные удары Вячеслава Кротова и Сильвестра Игбуна принесли уфимцам три очка.

Эта победа стала для команда Сергея Томарова второй в нынешнем чемпионате России.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Уфа – Енисей (Красноярск) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Костюков, 35; 1:1 – Кротов, 46; 2:1 – Игбун, 69.

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе (Пауревич, 46), Йокич, Неделчару, Безденежных (Кротов, 30), Карп, Тилл, Сысуев (Алиев, 85), Игбун.

«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Комков (Обрадович, 46), Семакин (Гавазай, 46), Зотов, Костюков, Огуде.

Предупреждения: Сысуев, 35; Кротов, 63 – Костюков, 47; Зотов, 54; Огуде, 57; Комолов, 77.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Енисей
Комментарии (7)
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яйва-яйва
1538234908
Молодцы!
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portero
1538235195
ЛЕ нет, теперь будут набирать очки
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Caniggia
1538235206
Уфу с долгожданной победой!
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Рубик Докоян
1538235651
Игру не смотрел поэтому не буду гадать. Но до матча ставил на "Уфу", так как "Енисей" по игре сейчас выглядит хуже всех команд в РПЛ, рядом с ними и "КС". Почему так сложилось, пусть тренеры объясняют, но на фоне игры " Оренбурга", который никем не укреплялся, не пополнялся как другие команды, показывает игру и характер.
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vladik12
1538236565
Надеюсь, "Енисей" вылетит. Достали своим креативом в соцсетях, пытаясь показать себя не такими, как все. На поле показывайте! Пака.
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Муруал
1538237330
Поздравляю Уфу с победой!Необходимо продолжать путь на сохранение прописки в РФПЛ.
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zigbert
1538249483
Обоим командам нужны очки ,Уфе повезло больше.
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