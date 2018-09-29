РПЛ. «Уфа» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Енисей»

«Уфа» переиграла «Енисей» в матче девятого тура РПЛ.

Красноярцы открыли счет на 35-й минуте усилиями Михаила Костюкова, но во втором тайме точные удары Вячеслава Кротова и Сильвестра Игбуна принесли уфимцам три очка.

Эта победа стала для команда Сергея Томарова второй в нынешнем чемпионате России.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Уфа – Енисей (Красноярск) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Костюков, 35; 1:1 – Кротов, 46; 2:1 – Игбун, 69.

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе (Пауревич, 46), Йокич, Неделчару, Безденежных (Кротов, 30), Карп, Тилл, Сысуев (Алиев, 85), Игбун.

«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Комков (Обрадович, 46), Семакин (Гавазай, 46), Зотов, Костюков, Огуде.

Предупреждения: Сысуев, 35; Кротов, 63 – Костюков, 47; Зотов, 54; Огуде, 57; Комолов, 77.