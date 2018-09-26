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Сборная России: «Лучшие болельщики – у нашей команды»

26 сентября 2018, 10:48
9

Пресс-служба сборная России опубликовала видеоролик по итогам церемонии вручения наград ФИФА за 2018 год. В нем выражается несогласие с одной из номинаций, по результатам которой лучшими болельщиками признаны фанаты Перу.

«Все вы знаете итоги вчерашней церемонии «The Best FIFA Football Awards 2018». Как считаете, все по делу?

Лично мы категорически не согласны с результатами одной из номинаций!» – говорится в твиттере сборной.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Перу
Комментарии (9)
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Grey33
1537948890
- Не согласный я. - Позвольте полюбопытствовать, с Энгельсом или с Каутским? - Да с обоими.
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Патронташ
1537949214
Где лучшие тусовки? - У нас в клубе Где лучшие подруги? - У нас в клубе Где люди живут hip - hopom? - у нас в клубе-ЙО! Прям футбольные тимати....Не нужна , так думаю, болельщикам сборной такая приторно-сладкая лесть.
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_Kesh_Suntar_
1537950983
Ну тут должны были Японцы!
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directorpg
1537952600
Россия, вперёд!
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Горький565
1537953990
Всё по делу, Перуанцы даже проигрышу своей команды радуются от души.
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zubr252
1537954373
Наша сборная играла дома из за этого ПЕРУ были признаны лучшие фанаты. Все справедливою
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amazonaws
1537961785
Некоторые награды ФИФА - ПОЛИТИЗИРОВАНЫ! В ФИФА пробралось много отставных американцев и они всячески вредят развитию мирового футбола. По итогам года, при церемонии награждения в Англии, лучшими болельщиками были наши болельщики, а американцы, прикрываясь ФИФА, отдали награду "The Best FIFA Football Awards" перуанским. В России КАТЕГОРИЧЕСКИ несогласны с этими американскими решениями. Эта несправедливость ещё раз вам ПРИМЕР, как американцы превратили спорт в политику и насаждают свои криминальные, в доску демократические, порядки. Американцам абы кто, но только не Россия! А приз лучшему вратарю Мира носил имя Яшина, но тихой сапой американцы и англичане его переименовали в другой приз. Для американцев и англичан спорт и футбол, как прикрытие для провокаций против России и мирового спорта. Зачем ФИФА поехало в Англию вручать призы. А что больше нет стран где можно произвести награждение??? Награждение можно было бы с большим успехом провести в России, но американцы подмахнули англичанам, НАЗЛО РОССИИ и всему футбольному Миру. В ФИФА заправляют американцы и очень вредят мировому футболу и его эволюционному развитию. ФИФА должно быть полностью независимо от ДИКТАТА и ШАНТАЖА американцев и англичан! По итогам года лучшими болельщиками были наши российские болельщики!!! Давайте вручим приз сами от всего народа нашим футбольным болельщикам. Это будет справедливо и ЧЕСТНО, а не криминально, как то устроили американцы. Американцы везде НАСАЖДАЮТ свои криминальные порядки, в том числе и в ФИФА!!!
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Vladarg
1537962631
Наши болельщики-самые терпеливые.вот это уже точно.
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Axe111
1537966118
А команда и в особенности ТРЕНЕР помойка
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