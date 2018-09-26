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    Сборная России: «Лучшие болельщики – у нашей команды»

    Пресс-служба сборная России опубликовала видеоролик по итогам церемонии вручения наград ФИФА за 2018 год. В нем выражается несогласие с одной из номинаций, по результатам которой лучшими болельщиками признаны фанаты Перу.

    «Все вы знаете итоги вчерашней церемонии «The Best FIFA Football Awards 2018». Как считаете, все по делу?

    Лично мы категорически не согласны с результатами одной из номинаций!» – говорится в твиттере сборной.

    Источник: Twitter

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    26.09.2018 10:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 26 сентября 2018, 15:48

      А команда и в особенности ТРЕНЕР помойка

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 26 сентября 2018, 14:50

      Наши болельщики-самые терпеливые.вот это уже точно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 26 сентября 2018, 14:36

      Некоторые награды ФИФА - ПОЛИТИЗИРОВАНЫ!
      В ФИФА пробралось много отставных американцев и они всячески вредят развитию мирового футбола.

      По итогам года, при церемонии награждения в Англии, лучшими болельщиками были наши болельщики, а американцы, прикрываясь ФИФА, отдали награду "The Best FIFA Football Awards" перуанским.
      В России КАТЕГОРИЧЕСКИ несогласны с этими американскими решениями.
      Эта несправедливость ещё раз вам ПРИМЕР, как американцы превратили спорт в политику и насаждают свои криминальные, в доску демократические, порядки.
      Американцам абы кто, но только не Россия!
      А приз лучшему вратарю Мира носил имя Яшина, но тихой сапой американцы и англичане его переименовали в другой приз.
      Для американцев и англичан спорт и футбол, как прикрытие для провокаций против России и мирового спорта.
      Зачем ФИФА поехало в Англию вручать призы.
      А что больше нет стран где можно произвести награждение???
      Награждение можно было бы с большим успехом провести в России, но американцы подмахнули англичанам, НАЗЛО РОССИИ и всему футбольному Миру.
      В ФИФА заправляют американцы и очень вредят мировому футболу и его эволюционному развитию.

      ФИФА должно быть полностью независимо от ДИКТАТА и ШАНТАЖА американцев и англичан!
      По итогам года лучшими болельщиками были наши российские болельщики!!!
      Давайте вручим приз сами от всего народа нашим футбольным болельщикам.
      Это будет справедливо и ЧЕСТНО, а не криминально, как то устроили американцы.
      Американцы везде НАСАЖДАЮТ свои криминальные порядки, в том числе и в ФИФА!!!

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 26 сентября 2018, 12:32

      Наша сборная играла дома из за этого ПЕРУ были признаны лучшие фанаты. Все справедливою

      0
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      Рейтинг: +209

      Горький565 26 сентября 2018, 12:26

      Всё по делу, Перуанцы даже проигрышу своей команды радуются от души.

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 26 сентября 2018, 12:03

      Россия, вперёд!

      -1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 сентября 2018, 11:36

      Ну тут должны были Японцы!

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 26 сентября 2018, 11:06

      Где лучшие тусовки? - У нас в клубе
      Где лучшие подруги? - У нас в клубе
      Где люди живут hip - hopom? - у нас в клубе-ЙО!
      Прям футбольные тимати....Не нужна , так думаю, болельщикам сборной такая приторно-сладкая лесть.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 26 сентября 2018, 11:01

      - Не согласный я.
      - Позвольте полюбопытствовать, с Энгельсом или с Каутским?
      - Да с обоими.

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