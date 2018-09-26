Сборная России: «Лучшие болельщики – у нашей команды»

Пресс-служба сборная России опубликовала видеоролик по итогам церемонии вручения наград ФИФА за 2018 год. В нем выражается несогласие с одной из номинаций, по результатам которой лучшими болельщиками признаны фанаты Перу.

«Все вы знаете итоги вчерашней церемонии «The Best FIFA Football Awards 2018». Как считаете, все по делу?

Лично мы категорически не согласны с результатами одной из номинаций!» – говорится в твиттере сборной.