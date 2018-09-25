Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл дома «Анжеру», «Ницца» Виейра победила «Нант»

    Состоялись матчи седьмого тура Лиги 1. «Монако» с Александром Головиным в стартовом составе проиграл дома. Россиянин провел всю встречу.

    Тренируемая Патриком Виейра «Ницца» одержала победу в Нанте. Три очка гостям принес гол Жана-Виктора Макенго.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур

    Монако – Анжер – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бахокен, 27.

    Нант – Ницца – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жайе, 31; 1:1 – Сала, 57; 1:2 – Макенго, 69.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Головин рассердил Фалькао и чуть не заработал пенальти

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2018 21:54
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 сентября 2018, 07:57

      Я лично удивлён, что Жардим всё ещё тренирует Монако. От той игры, что принесла успех 2 года назад ничего не осталось, и это было видно ещё по ходу прошлого сезона. Подбор игроков у Монако (за исключением ЦЗ) приличный, чтобы быть в зоне ЛЧ в Лиге 1. Прошлый сезон Монако провалил, как во Франции, так и в еврокубках. Чего только стоят постоянные разгромы от ПСЖ, где там по 4-6 мячей пропускают. Это же позор.
      Нужно срочно что-то менять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 26 сентября 2018, 01:44

      монако надо было ещё и дзюбу или чалова покупать, вот тогда бы заиграли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 сентября 2018, 22:27

      Приезжаешь во Францию играть на полных стадионах и хороших европейских полях - играешь на огороде при пустых трибунах и проигрываешь Анжи. Карма, не иначе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 25 сентября 2018, 22:24

      Да... Ну и УГ французская лига. Пожалуй, Копенгаген был бы в ней в тройке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 сентября 2018, 22:23

      Слабенько играют -- как там вырасти ???

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 22:11

      Хотя вины Головина и нет ,но Монако не впечатляет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 25 сентября 2018, 22:07

      говорил же я ему - иди в челси

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 сентября 2018, 22:07

      Посмотрел первый раз матч чемпионата Франции ..смотрел конечно из за Головина.....Но и убожество.....при чём всё и сам матч и поле и атмосфера на стадионе....а Головин то нормально закрепиться в основе..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11219

      knikos 25 сентября 2018, 22:05

      Обычная европейская история , если ты не "свой " , то надо постараться намного больше других , которые могут быть тупыми лохами , типа Тилеманса или Геббельса , но "своими" . Головину трудно будет это быдло заставить уважать себя , но он это сделает . Уверен!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 25 сентября 2018, 22:04

      Что-то я офигел от футбола Монако...
      У нас середняки лучше мяч держат и пасуют точнее...не говоря уж про обрезы и количество собственных атак...Жардим, твоя ли это команда?!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 > dddolphin 25 сентября 2018, 22:17

      Без Моутиньо Монако п**дец, и Головин далеко не замена ему.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11