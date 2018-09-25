Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл дома «Анжеру», «Ницца» Виейра победила «Нант»

Я лично удивлён, что Жардим всё ещё тренирует Монако. От той игры, что принесла успех 2 года назад ничего не осталось, и это было видно ещё по ходу прошлого сезона. Подбор игроков у Монако (за исключением ЦЗ) приличный, чтобы быть в зоне ЛЧ в Лиге 1. Прошлый сезон Монако провалил, как во Франции, так и в еврокубках. Чего только стоят постоянные разгромы от ПСЖ, где там по 4-6 мячей пропускают. Это же позор.
Нужно срочно что-то менять.
Состоялись матчи седьмого тура Лиги 1. «Монако» с Александром Головиным в стартовом составе проиграл дома. Россиянин провел всю встречу.
Тренируемая Патриком Виейра «Ницца» одержала победу в Нанте. Три очка гостям принес гол Жана-Виктора Макенго.
Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур
Гол: 0:1 – Бахокен, 27.
Голы: 0:1 – Жайе, 31; 1:1 – Сала, 57; 1:2 – Макенго, 69.
Головин рассердил Фалькао и чуть не заработал пенальти