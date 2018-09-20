Лига Европы. «Копенгаген» примет на своем поле «Зенит»

В четверг, 20 сентября, «Зенит» проведет свой первый матч на групповой стадии Лиги Европы. Соперником российской команды выступит «Копенгаген». Игра пройдет в столице Дании на стадионе «Паркен».

«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча «Копенгаген» – «Зенит». Начало в 22:00 по московскому времени, не пропустите!

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