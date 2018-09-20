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    Лига Европы. «Копенгаген» примет на своем поле «Зенит»

    В четверг, 20 сентября, «Зенит» проведет свой первый матч на групповой стадии Лиги Европы. Соперником российской команды выступит «Копенгаген». Игра пройдет в столице Дании на стадионе «Паркен».

    «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча «Копенгаген» – «Зенит». Начало в 22:00 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 20:44
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 сентября 2018, 22:51

      Гол в раздевалочку датчанам вовремя впендюрили. Во втором надо повторить и можно будет уже пить только кофе... )))

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 сентября 2018, 21:49

      Зенит и Краснодар опять тащат всю страну в еврокубки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 20 сентября 2018, 21:39

      Cпартак отыграется как и красноармейцы
      это же Спартак ! Верить надо !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 сентября 2018, 22:17

      "Спартак" у нас теперь другой веры, на нём можно зарабатывать на ставках, предсказуем как время года...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 22:30

      Разбогател?))))
      Тады мы идем к вам)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 сентября 2018, 22:39

      Лёша, пока разбогатеешь, быстрей сопьёшься... )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 сентября 2018, 21:30

      Да, Спартак опять позорится в Европе...

      5
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 20 сентября 2018, 20:52

      Зенит хоть дадут нам спокойно посмотреть?Спартак нигде не показывают...что за страна - куда мы катимся?

      2
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 > AtticusFinch 20 сентября 2018, 20:53

      Матч ТВ

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > AtticusFinch 20 сентября 2018, 20:56

      Хочешь посмотреть Спартак, оторвись от дивана и дойди хотя бы до ближайшего бара.

      1
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      ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 > Grey33 20 сентября 2018, 20:58

      Или на Матч Премьер или в букмекерской конторе, например

      2
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > Grey33 20 сентября 2018, 20:59

      Да были б силы)) после Бара завтра ещё день вообще-то))

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > ухоженный крокодил 20 сентября 2018, 21:19

      уже 2-0((хорошо что не смотрел

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > AtticusFinch 20 сентября 2018, 21:50

      если ты глупый то это надолго!

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > 3a zenit 20 сентября 2018, 21:52

      Не будь таким самокритичным!!!Почитай книжки и что нибудь изменится))Если читать конечно умеешь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 20 сентября 2018, 20:46

      Копенгаген Зенит 0-3

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Alllex68 20 сентября 2018, 20:47

      Смешно. Почему не 5-0?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 > Grey33 20 сентября 2018, 20:52

      За нас Дзюба бог футбола!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 16:49

      Зенит сейчас набрал ход. Удачи.

      6
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      Рейтинг: +6913

      батог 20 сентября 2018, 16:29

      Зеня удачи!!!!

      5
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 20 сентября 2018, 16:17

      Нужна только победа.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 20 сентября 2018, 16:04

      надо как то изловчится и дернуть копен на их поле.желательно крупно

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