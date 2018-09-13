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    ЛЕ включила Дзюбу в список кандидатов на звание лучшего бомбардира турнира

    Пресс-служба Лиги Европы запустила голосование за лучшего бомбардира турнира.

    В список вошли четыре нападающих: Андре Силва («Севилья»), Артем Дзюба («Зенит»), Анте Ребич («Айнтрахт») и Гонсало Игуаин («Милан»).

    На групповом этапе второго по значимости европейского клубного турнира петербургский клуб сыграет с «Копенгагеном», пражской «Славией» и «Бордо».

    В текущем сезоне Дзюба провел восемь матчей во всех турнирах, записав в свой актив семь голов и четыре результативные передачи.

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    Источник: УЕФА

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    13.09.2018 18:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 сентября 2018, 10:11

      Пузико вперед!!! Извини, Артемка)

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 05:49

      Все еще впереди.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 сентября 2018, 00:00

      ну и что

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      Рейтинг: +213

      КонтриК 13 сентября 2018, 19:51

      Открылось второе дыхание у Артёма. Заиграл так, как я никогда не видел... лично я его списывал уже три года назад в запасы, что клубов, что сборной.. а он так.. красавец

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > КонтриК 13 сентября 2018, 21:13

      да погоди ты...это не надолго,продавать его нужно за хорошие деньги пока можно.Хотя спору нет он сейчас лидер в команде.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2018, 19:00

      Это правильное решение.

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