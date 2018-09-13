ЛЕ включила Дзюбу в список кандидатов на звание лучшего бомбардира турнира

Пресс-служба Лиги Европы запустила голосование за лучшего бомбардира турнира.

В список вошли четыре нападающих: Андре Силва («Севилья»), Артем Дзюба («Зенит»), Анте Ребич («Айнтрахт») и Гонсало Игуаин («Милан»).

На групповом этапе второго по значимости европейского клубного турнира петербургский клуб сыграет с «Копенгагеном», пражской «Славией» и «Бордо».

В текущем сезоне Дзюба провел восемь матчей во всех турнирах, записав в свой актив семь голов и четыре результативные передачи.