В сборную недели Лиги наций по версии Whoscored вошли шесть игроков сборной Испании

Не удивительно.
Аналитический футбольный портал Whoscored опубликовал сборную недели Лиги наций.
По итогам матчей второго тура в Лиге А в команду вошли шесть футболистов сборной Испании, которая разгромила Хорватию со счетом 6:0.
Вратарь: Доннарумма (Италия).
Защитники: Канселу (Португалия), Рамос, Гайя (оба – Испания), Компани (Бельгия).
Полузащитники: Сауль Ньигес, Себальос, Асенсио, Иско (все – Испания), Невеш (Португалия).
Нападающий: Лукаку (Бельгия).
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