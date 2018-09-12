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    В сборную недели Лиги наций по версии Whoscored вошли шесть игроков сборной Испании

    Аналитический футбольный портал Whoscored опубликовал сборную недели Лиги наций.

    По итогам матчей второго тура в Лиге А в команду вошли шесть футболистов сборной Испании, которая разгромила Хорватию со счетом 6:0.

    Вратарь: Доннарумма (Италия).

    Защитники: Канселу (Португалия), Рамос, Гайя (оба – Испания), Компани (Бельгия).

    Полузащитники: Сауль Ньигес, Себальос, Асенсио, Иско (все – Испания), Невеш (Португалия).

    Нападающий: Лукаку (Бельгия).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Whoscored

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    12.09.2018 14:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 13:46

      Не удивительно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 сентября 2018, 20:23

      Асенсио топ конечно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 сентября 2018, 14:33

      Заслужили.

      2
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