В сборную недели Лиги наций по версии Whoscored вошли шесть игроков сборной Испании

Аналитический футбольный портал Whoscored опубликовал сборную недели Лиги наций.

По итогам матчей второго тура в Лиге А в команду вошли шесть футболистов сборной Испании, которая разгромила Хорватию со счетом 6:0.

Вратарь: Доннарумма (Италия).

Защитники: Канселу (Португалия), Рамос, Гайя (оба – Испания), Компани (Бельгия).

Полузащитники: Сауль Ньигес, Себальос, Асенсио, Иско (все – Испания), Невеш (Португалия).

Нападающий: Лукаку (Бельгия).