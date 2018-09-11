Газинский: «5:1 с Чехией? Если смотреть по счету, то мы достаточно неплохо выступили»

Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал результат товарищеского матча против Чехии (5:1).

«В первую очередь хочется поблагодарить тренерский штаб за доверие. Ответственная роль – выводить сборную на игру с капитанской повязкой на руке. Добавляет позитива и эмоций.

По ходу матча были перестановки, были замены. Думаю, что все ребята, которые выходили на замену, достаточно хорошо провели встречу. Делать поспешные выводы не хочется, но, если смотреть по счету, мы достаточно неплохо выступили. Вдобавок ко всему, когда поддерживает целый стадион болельщиков, это дает дополнительные эмоции», – сказал Газинский.

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