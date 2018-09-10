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    Черчесов: «Нужно порадоваться двум победам, но не переоценивать их»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Чехией (5:1) в товарищеском матче. Ранее россияне обыграли Турцию (2:1).

    – Нужно порадоваться двум победам, но не переоценивать эти победы. Но сегодня мы сделали все, что планировали. Рад, что приняли правильные решения. Растем вместе.

    – Что вас все-таки не устроило сегодня?

    – Нельзя делать невынужденные ошибки. Как в теннисе. Если я буду бить в сетку, то проиграю. Несколько раз отдавали мяч сопернику, нам не хватало правильной оценки ситуации. Надо сделать скачок в мастерстве, избавляться от ошибок. Прессинговали соперника, забили быстрый гол. Отдельно отмечу болельщиков, все было качественно. Не могу понять, кто все-таки был лучше – мы или они. Рад, что сыграли в Ростове-на-Дону.

    Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

    Источник: «Советский спорт»

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    10.09.2018 22:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 11 сентября 2018, 06:29

      Вот бы ещё клубы в еврокубках заиграли с таким настроем!

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 10 сентября 2018, 23:08

      Если и дальше так пойдет,то Черчес Осетинский заработает почетное звание ,,Гус Иваныч,, - но только на осетинский лад))))
      Но....надо еще шведам Полтаву устроить)))

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