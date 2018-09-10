Черчесов: «Нужно порадоваться двум победам, но не переоценивать их»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Чехией (5:1) в товарищеском матче. Ранее россияне обыграли Турцию (2:1).

– Нужно порадоваться двум победам, но не переоценивать эти победы. Но сегодня мы сделали все, что планировали. Рад, что приняли правильные решения. Растем вместе.

– Что вас все-таки не устроило сегодня?

– Нельзя делать невынужденные ошибки. Как в теннисе. Если я буду бить в сетку, то проиграю. Несколько раз отдавали мяч сопернику, нам не хватало правильной оценки ситуации. Надо сделать скачок в мастерстве, избавляться от ошибок. Прессинговали соперника, забили быстрый гол. Отдельно отмечу болельщиков, все было качественно. Не могу понять, кто все-таки был лучше – мы или они. Рад, что сыграли в Ростове-на-Дону.

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