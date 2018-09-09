Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Кайрат», Маркизио дебютировал за петербургский клуб

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В товарищеском матче «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» победил «Кайрат» – 1:0. Единственный гол забил Себастьян Дриусси.
В составе гостей игру провел экс-полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин. У хозяев дебютировал хавбек Клаудио Маркизио.
Матч посетило более 40 тысяч зрителей.
Товарищеский матч
Зенит (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Дриусси, 32.
40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо