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    Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Кайрат», Маркизио дебютировал за петербургский клуб

    В товарищеском матче «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» победил «Кайрат» – 1:0. Единственный гол забил Себастьян Дриусси.

    В составе гостей игру провел экс-полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин. У хозяев дебютировал хавбек Клаудио Маркизио.

    Матч посетило более 40 тысяч зрителей.

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дриусси, 32.

    40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2018 19:48
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +452

      тёска 9 сентября 2018, 21:29

      ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОСМОТРЕТЬ СТАТИСТИКУ НОВИЧКА ПО ПЕРЕДАЧАМ ,ОТБОРАМ И ОПАСНЫХ МОМЕНТОВ,ПОНЯТЬ ЕГО НАСТРОЙ И УРОВЕНЬ

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > тёска 9 сентября 2018, 22:21

      Выключи капс, глаза режет.)

      2
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 9 сентября 2018, 20:30

      Кого показывают?
      Да говорят Аршавина...
      Тады надо итить...
      ps Почаще Андрюшку приглашайте,он вам кассу сделает и стадион окупится.)))
      А там ,глядишь ,и до сборной недалеко. Верно Стас Саламонович?

      6
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      ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert > alex1951 9 сентября 2018, 20:34

      Алексей привет еще раз .Соскучились по Аршавину . Может быть где то рядом Черчесов?

      6
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      ...
      Рейтинг: +11478

      alex1951 > zigbert 9 сентября 2018, 20:39

      Он может и не рядом .
      Но его шпики - селекционеры всюду ,везде....
      Он щас может в горах баранов выгуливает ,но агентура даст знать)))
      ps Почему Андрюшко не забил ,не в курсе?

      5
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      Рейтинг: +100738

      zigbert > alex1951 9 сентября 2018, 20:48

      К сожалению игры не видел ,но помочь надо было.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 сентября 2018, 21:03

      Тэрэ ыхтуст, Курат Саламонович ? " Таки сорок с копейками" -- это я не о количестве зрителей на товарняке, а сколько осталось до пенсии...

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > Рубик Докоян 9 сентября 2018, 21:10

      ))) Салям алейкум,уважаемый Рубик Докоянович))))
      Не забыл исчо ,могучий и крепучий куратский язык?)))
      Ну ка поясни ,что за ,,40 с копейками,, и зачем нам с тобой ,,сколько осталось до пенсии,, - колись!)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 сентября 2018, 21:20

      В первоисточнике " До получки "... А я написал до пенсии, имея в виду сколько денег осталось, а не лет до пенсии. Мы уже на это давно смотрим со стороны. Сколько меня подкалывало друзей, когда я в 30 лет сменил род деятельности и отказался от двух должностей номенклатуры обкома партии, ( доверенным врачом в двух министерствах обкома профсоюзов медработников ) уйдя в систему МВД, говоря, что уже 7 лет стажа есть и через 18 лет уйду на пенсию. Но так случилось, что ушел через 12, 5 лет. На первой нашей встрече выпускников спустя 15 лет в 1996г. мне еще никогда так не завидовали, узнав , что я уже год на пенсии и какая она у меня... )))

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > Рубик Докоян 9 сентября 2018, 21:34

      ...но времена меняются....
      щас до пенсии многие ,,не долетят,,
      а начнешь возражать,получишь по фейсу от Жирика,
      такая в России демократия....(смотри видео)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 сентября 2018, 21:34

      Саша, нам легче и проще было, местный ТВ канал 78 показывал в прямом эфире. Погода пока в Питере радует и атмосфера на стадионе была праздничной и весёлой. Много было семей с малыми детьми и что особо радует, так это молодые красивые женские лица. Стало модным ходить на стадион видно и проводить там время, а не где-то тусоваться.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 сентября 2018, 21:37

      Это да. Времена нынче не те, что давеча. Да мне это сын юриста уже изрядно надоел. Он и так всюду маячит, а что будет в предвыборный сезон ?... У нас демократия для друзей, для остальных закон...

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      Рейтинг: +100738

      zigbert > Рубик Докоян 9 сентября 2018, 21:49

      Привет Олег. Конечно радует что футбол становится неким спектаклем ,на который можно ходить семьями. Хорошо бы эта традиция перешла на регулярные матчи РПЛ.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 сентября 2018, 21:58

      Саша, в Питере на новой арене это уже стало нормой и народ ходит семьями и дамы стайками. ))) Всё-таки комфорт и удобства своё дело делают. Да и на других новых спортивных аренах посещаемость совсем другая теперь. А когда введут ВАР и подтянутся другие стадионы, заботясь о зрителях всех уровней, то будет как в нашем детстве и юности валить народ в парки гулять и на стадион. Хотя какие тогда были удобства и комфорт на стадионах, нас объединяла общность, страсть и любовь к футболу в любую погоду.

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      Рейтинг: +100738

      zigbert > Рубик Докоян 9 сентября 2018, 22:11

      Это верно Олег, какие уж там были удобства. Футбол любили и играли с утра до вечера. Сейчас такой романтики не замечается.
      p.s. Поздравляю с 10000!!!

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      alex1951 > Рубик Докоян 9 сентября 2018, 22:13

      Саня,Олег и я ,ваш покорный слуга,вроде все в сборе.)))
      Импонирует ваш ,,стариковский,, оптимизм. Грустно одно: Пока никто из нас не побывал на красавце стадионе. Но мечта сохраняется. Да и сам город ,,Петра творенье,, сказка...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 сентября 2018, 22:20

      Спасибо, Саша ! Это Анндрюха Подольский старается, отсутствовал почти неделю, теперь навёрстывает лайки... ))) Это точно, в тесноте , но не в обиде сидели на лавочках, укрывшись плащами болоний от дождя и ветра, зонты не всегда брали. Я помню так на теннисе мёрз в октябре или ноябре на матче СССР- Индия в Донецке, ветер был холодным и погода не айс. Но с собой был термос с кофе и фляжка с коньяком, это выручало. Но потом друзья держали место, приходилось отлучаться по делу... )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 сентября 2018, 22:23

      У тебя она, Лёша, скоро появится. А я на следующий год попробую летом в хорошую погоду сходить и посмотреть на него хоть со стороны.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > alex1951 9 сентября 2018, 22:25

      "Почему Андрюшко не забил ,не в курсе?"

      На стаде был, игру видел, Андрюха старался, играл хорошо, но видимо нога не поднялась на родную команду...)

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      Рейтинг: +100738

      zigbert > alex1951 9 сентября 2018, 22:26

      Все возможно Алексей. Может еще побываем. На "Открытие" Арене вот мне удалось побывать.

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > Рубик Докоян 9 сентября 2018, 22:41

      Да,ладно....
      Сам же пишешь: Термос.Кофе.Фляга.Коньяк.
      И удостоверение МВД в кармашек и вперед. На ППС-ном УАЗ-ике)))

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > zigbert 9 сентября 2018, 22:44

      Это хорошо.А вот мне экономически и географически Питер - самое то....
      Лучшего места для расслабухи и не придумать....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 сентября 2018, 22:46

      Это ещё раньше проходило. У меня ксива милицейская пенсионная, а они теперь полиция. Я столько не высижу на этой спортивной арене. Для меня нынешнего это баскет, гандбол. волейбол еще посмотреть, теннис. Где тепло, удобно и можно отойти на время. ))) Проблемы с почками ещё со студенческих лет, а теперь и позвоночник добавился. Вот лежу и смотрю всё по телеку и инету.

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > Рубик Докоян 9 сентября 2018, 23:03

      Олежка,ужель все так серьезно?
      Не пугай. Пойми ,100% -ных здоровых людей практически не бывает. Советов не даю. Но ты ведь что то делаешь для собственного здоровья....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 сентября 2018, 23:11

      Не в том плане, что ты думаешь, но я сижу на лекарствах и периодически делаю курс лечения почек и простаты. Возраст своё дело делает, да и отягощённая наследственность есть как говорят в медицине. Старость -- это когда жизнь проходит по маршруту диван, туалет, кухня и обратно. А я ещё хожу по магазинам и к дочери с внучкой. ))) Грубо говоря, если ты выпьешь бутылку пива и сходишь в туалет два раза, то я 5 или больше. )))

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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > Рубик Докоян 9 сентября 2018, 23:25

      Это мне знакомо.
      Но не будем о грустном.
      Ну и на сегодня - спокойной ночи..

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 сентября 2018, 23:28

      Да с этим жить можно, только определённые неудобства по жизни. До завтра, Лёша. Спокойной ночи.

      2
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 20:29

      Конечно главными виновниками такого количества людей были Аршавин и Маркизио.

      6
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 > zigbert 9 сентября 2018, 20:35

      Прошу прощения ,в таком случае , именниник звучит как то более подходяще,хотя принято применять - виновник ,да,таков уж в русском языке оборот речи.Саня ,ничего личного......
      И вдогонку : Еще говорят ,,ужасно приятно было,, ....какого черта приятно ,если ужасно))))

      4
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      Рейтинг: +100738

      zigbert > alex1951 9 сентября 2018, 20:46

      Игра конечно товарищеская и здесь не будут играть через не могу. Но ощущение праздника существует.

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      alex1951 > zigbert 9 сентября 2018, 21:03

      Саня,если я хоть что то понимаю в колбасных обрезках,то эта игра ,чей то удачный маркетинговый ход ....Сдался им этот Кайрат,а вот с Андрюшкой вкуснее и как ты верно заметил - праздничнее.
      ps )))))хочу задать провокационный вопрос )))))
      Интересно ,Андрюшке накостыляли бы ,если Кайрат победил ,а 5 безответных мячей напихал Аршавин?)))))

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      ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert > alex1951 9 сентября 2018, 21:15

      Радость все равно присутствовала бы ,но с определенной долей грусти. Андрею устроили бы "коридор".Какая разница в какие ворота забил бы он.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 9 сентября 2018, 20:01

      Спасибо всем тем кто пришел на матч 40 тыс это круто на товорняк

      10
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Tajik-za Zenit 9 сентября 2018, 22:30

      Сам был поражён. Не торопились, приехали за 5 минут до начала, но очередь на проходной была такая, что к 15 мин. матча только до мест добрались. (с201)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 сентября 2018, 19:57

      Андрею Сергеевичу...

      "Я тебя никогда не забуду.
      И уже никогда не увижу".(С)

      А.Вознесенский.

      5
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      Рейтинг: +663

      88serega88 9 сентября 2018, 19:50

      Кол-во людей на товарнике поразило!!!

      7
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