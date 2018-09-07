«Реал» следит за лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии

Нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу входит в сферу трансферных интересов «Реала».

Ранее 21-летний футболист продлил контракт с клубом из Рио-де-Жанейро. Теперь он рассчитан до 2021 года. В нем указана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Но в «Флуминенсе» рассматривают стартовую цену продажи Педро в 20 миллионов.

Форвард после 23 туров чемпионата Бразилии делит первое место в списке бомбардиров с 10 голами.

В его услугах заинтересованы и другие европейские клубы – «Севилья», «Милан» и «Рома».