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    «Реал» следит за лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии

    Нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу входит в сферу трансферных интересов «Реала».

    Ранее 21-летний футболист продлил контракт с клубом из Рио-де-Жанейро. Теперь он рассчитан до 2021 года. В нем указана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Но в «Флуминенсе» рассматривают стартовую цену продажи Педро в 20 миллионов.

    Форвард после 23 туров чемпионата Бразилии делит первое место в списке бомбардиров с 10 голами.

    В его услугах заинтересованы и другие европейские клубы – «Севилья», «Милан» и «Рома».

    Источник: AS

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    07.09.2018 09:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -34

      kranoveivan 7 сентября 2018, 11:04

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://nnna.ru/blogdk

      -3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 сентября 2018, 10:22

      23 игры 10 мячей - лучший бомбардир. Это точно Бразилия ?

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