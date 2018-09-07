«Реал» следит за лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://nnna.ru/blogdk
Нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу входит в сферу трансферных интересов «Реала».
Ранее 21-летний футболист продлил контракт с клубом из Рио-де-Жанейро. Теперь он рассчитан до 2021 года. В нем указана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Но в «Флуминенсе» рассматривают стартовую цену продажи Педро в 20 миллионов.
Форвард после 23 туров чемпионата Бразилии делит первое место в списке бомбардиров с 10 голами.
В его услугах заинтересованы и другие европейские клубы – «Севилья», «Милан» и «Рома».