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    Манчини: «Лига наций? Соперники играют лучше нас, но Италия попытается выиграть группу»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги наций против Польши.

    «Я дебютировал на стадионе «Ренато Даль-Ара» в 16 лет, это были потрясающие эмоции. Завтра будет мой первый официальный матч во главе сборной на том же стадионе. Это тоже потрясающие эмоции.

    Наши соперники лучше нас на бумаге, но мы попытаемся выиграть группу», – сказал Манчини.

    Италия вытсупает в Лиге А, группа 3. Соперники итальянцев – сборные Польши и Португалии.

    Манчини меняет Италию. Она тренируется под музыку и верит в Балотелли

    Источник: Skysports

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    06.09.2018 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 сентября 2018, 00:00

      Посмотрим посмотрим !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 6 сентября 2018, 22:27

      Вот когда так говорят - готовят себе отмазку за поражения, мол я ж говорил соперники играют лучше нас, даже если на бумаге. Нытик-Пьеро.

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