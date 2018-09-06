Манчини: «Лига наций? Соперники играют лучше нас, но Италия попытается выиграть группу»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги наций против Польши.

«Я дебютировал на стадионе «Ренато Даль-Ара» в 16 лет, это были потрясающие эмоции. Завтра будет мой первый официальный матч во главе сборной на том же стадионе. Это тоже потрясающие эмоции.

Наши соперники лучше нас на бумаге, но мы попытаемся выиграть группу», – сказал Манчини.

Италия вытсупает в Лиге А, группа 3. Соперники итальянцев – сборные Польши и Португалии.

Манчини меняет Италию. Она тренируется под музыку и верит в Балотелли