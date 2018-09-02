Далич: «Роналду даже после поражения думает: «Главное, что я забил отличный гол»

Да так он и не будет у тебя в команде ни как. вы в разных весовых категориях. но к чему ты это сказал непонятно из за зависти только наверное.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, назвав его эгоистом.
Ранее португалец отказался посетить церемонию вручения наград УЕФА, поскольку заранее знал, что приз лучшему игроку сезона-2017/18 вручат его бывшему партнеру по «Реалу» Луке Модричу.
«Роналду эгоистичен. Я бы никогда не хотел иметь его в своей команде.
Он такой футболист, который думает: «Даже если мы проиграли, единственное, что имеет значение – то, что я забил отличный гол», – сказал Далич.