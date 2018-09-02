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  • Далич: «Роналду даже после поражения думает: «Главное, что я забил отличный гол»

Далич: «Роналду даже после поражения думает: «Главное, что я забил отличный гол»

2 сентября 2018, 16:51
23

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, назвав его эгоистом.

Ранее португалец отказался посетить церемонию вручения наград УЕФА, поскольку заранее знал, что приз лучшему игроку сезона-2017/18 вручат его бывшему партнеру по «Реалу» Луке Модричу.

«Роналду эгоистичен. Я бы никогда не хотел иметь его в своей команде.

Он такой футболист, который думает: «Даже если мы проиграли, единственное, что имеет значение – то, что я забил отличный гол», – сказал Далич.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Хорватия Роналду Криштиану Далич Златко
Комментарии (23)
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Cules2013
1535896585
"единственное, что имеет значение – то, что я забил отличный цель» ====== гугл-транслейт подвёл?))
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Vickont
1535896616
Он такой футболист, который думает: «Даже если мы проиграем, единственное, что имеет значение – то, что я забил отличный цель», – сказал Далич. Бомбардир уметь пользоваться гугл-переводчик
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Project Бабангида
1535897176
что то далич уже откровенную дичь несёт! я тоже не против что бы ЗМ модрич получил, но вся эта нелепая пиар компания вызывает отвращения, и может сыграть против модрича
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Axe111
1535898148
Забил отличный ЦЕЛЬ
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Centur10n
1535898585
Бомбануло))
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Garrincha58
1535900461
откуда он знает, что думает Криш наверное Модрич поведал
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uvarokarim
1535900561
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Обер-КанцлерЪ
1535900786
Редактор, в этой новости у Вас тоже ошибка. Зато в каждой новости реклама от спам-бота вашего админского.
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isco2307
1535900928
отличний цель)
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O-Z
1535916805
Да так он и не будет у тебя в команде ни как. вы в разных весовых категориях. но к чему ты это сказал непонятно из за зависти только наверное.
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