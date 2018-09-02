Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Далич: «Роналду даже после поражения думает: «Главное, что я забил отличный гол»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, назвав его эгоистом.

    Ранее португалец отказался посетить церемонию вручения наград УЕФА, поскольку заранее знал, что приз лучшему игроку сезона-2017/18 вручат его бывшему партнеру по «Реалу» Луке Модричу.

    «Роналду эгоистичен. Я бы никогда не хотел иметь его в своей команде.

    Он такой футболист, который думает: «Даже если мы проиграли, единственное, что имеет значение – то, что я забил отличный гол», – сказал Далич.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2018 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 2 сентября 2018, 22:33

      Да так он и не будет у тебя в команде ни как. вы в разных весовых категориях. но к чему ты это сказал непонятно из за зависти только наверное.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > O-Z 2 сентября 2018, 23:38

      Понятно только одно, что ты идиот. Там где играл Далич со своей командой этим летом, нырялду никогда играть не будет.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +982

      O-Z > Тraumtanzеr 3 сентября 2018, 02:01

      Он там не играл. уж поверь я смотрел кто там играл. И идиот ты он тренер, а не игрок.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > O-Z 3 сентября 2018, 10:18

      Да этот танцор уже давно из ума выжил...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > O-Z 3 сентября 2018, 23:31

      Если у тебя интеллекта не хватает, чтобы понять, что я имел ввиду финал ЧМ, то тебе прямая дорога в школу, учиться головой думать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Schicko 3 сентября 2018, 23:31

      На х*й иди сын дзюбы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +982

      O-Z > Тraumtanzеr 4 сентября 2018, 01:38

      Я понял что ты имел ввиду и это не имеет не какого отношения между тренером и игроком. Так что иди учи уроки, а то здесь головой надо думать что написать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > O-Z 4 сентября 2018, 21:46

      Сынок, мне слишком много лет, мамке привет передай.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +982

      O-Z > Тraumtanzеr 4 сентября 2018, 22:00

      Хорошо дед не бузи слушайся бабку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 сентября 2018, 21:07

      То что есть ему на каманду насрать только я

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 2 сентября 2018, 18:08

      отличний цель)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > isco2307 2 сентября 2018, 18:36

      Да, уже не удивляет даже)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 сентября 2018, 18:06

      Редактор, в этой новости у Вас тоже ошибка.
      Зато в каждой новости реклама от спам-бота вашего админского.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ------ https://bitly.su/9h53Gbx

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2018, 18:01

      откуда он знает, что думает Криш наверное Модрич поведал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 2 сентября 2018, 17:49

      Далич, я понимаю, что ты влюблён в Криса, но он тебе не даст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Centur10n 2 сентября 2018, 17:29

      Бомбануло))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 2 сентября 2018, 17:25

      Да, главное ОТЛИЧНАЯ ЦЕЛЬ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 2 сентября 2018, 17:22

      Забил отличный ЦЕЛЬ

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11