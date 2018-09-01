Чалханоглу, Тосун, Ундер – в списке игроков сборной Турции на матч с Россией

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу огласил список футболистов на ближайшие матчи команды. В рамках Лиги наций 7 сентября турки сыграют с россиянами, 10 сентября – со шведами.
Вратари: Гехкан Аккан («Ризеспор»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»), Синан Болат («Антверпен»);
защитники: Гекхан Генюл («Бешикташ»), Мехмет Зеки Челик («Лилль»), Шенер Озбайраклы («Фенербахче»), Чаглар Сеюнджу («Лестер»), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Каан Айхан («Фортуна»), Мерт Мюлдюр («Рапид»), Сердар Азиз («Галатасарай»), Хасан Али Калдырым («Фенербахче»);
полузащитники: Омер Байрам («Акхисар Беледиеспор»), Дженгиз Ундер («Рома»), Юсуф Языджи («Трабзонспор»), Сердар Гюрлер («Уэска»), Абдулкадир Омюр («Трабзонспор»), Эмре Акбаба («Галатасарай»), Огузхан Озьякуп («Бешикташ»), Махмут Текдемир («Истанбул Башакшехир»), Мехмет Топал («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта»), Таркан Сербест («Касимпаса»), Беркай Озджан («Штутгарт»);
нападающие: Хакан Чалханоглу («Милан»), Юнус Маллы («Вольфсбург»), Дженк Тосун («Эвертон»).