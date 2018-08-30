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  • Агент: «Маркизио еще может перейти в «Зенит». Все зависит от предложения клуба»

Агент: «Маркизио еще может перейти в «Зенит». Все зависит от предложения клуба»

30 августа 2018, 14:59
5

Один из представителей бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио Раду Бордеяну рассказал, как проходили переговоры с «Зенитом».

Ранее появилась информация, что петербуржцы сделали предложение 32-летнему футболисту. Позже СМИ сообщили, что итальянец перейдет в «Порту» или «Бенфику».

«После матча «Зенита» с «Уралом», в котором травмировался Нобоа, мы с агентом Эугенио Аскари решили предложить питерскому клубу Маркизио. По Клаудио мы ранее работали с китайским клубом, но он отказался играть в Китае даже за 10 миллионов евро в год и бонусы. Он хочет выступать только в Европе в соответствующем его статусу клубе, поэтому Маркизио отказался от испанского «Алавеса».

Мы выслали предложение Рибалте (прим. – спортивному директору «Зенита») и Малафееву (прим. – заместителю спортивного директора петербуржцев по общим вопросам). С Вячеславом я даже поговорил. Сначала он был удивлeн, что мы предлагаем игрока на эту позицию, так как у «Зенита» хватает своих футболистов. Затем Малафеев сказал, что Рибалта оценит минусы и плюсы Маркизио. Главный минус – возраст, главный плюс – опыт.

Маркизио был заинтересован в «Зените»: отец игрока, являющийся также его агентом, назвал предложение интересным. Всe зависело от условий, которые были бы предложены игроку. Мы совместно с отцом Клаудио сообщили Рибалте и Малафееву, на каких условиях хочет играть Маркизио, но не получили официального предложения.

Сейчас в прессе появилась информация, что «Зенит» сделал предложение, однако это не так. Не исключаю, что Рибалта в обход нас начал вести переговоры. Переход Маркизио в «Зенит» ещe возможен, он зависит от предложения клуба», – сказал Бордеяну.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Маркизио Клаудио
Комментарии (5)
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серега кашин
1535630657
денег больше выбивают
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Stavropolets
1535631886
Если кто то хотели купить уже давно бы перешел, а так все это пока слухи
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ДВС
1535633481
Не думаю, что в нынешних обстоятельствах Зенит готов сильно раскошелиться. Но если Маркизио не хочет ехать в Китай за большое бабло. то может соблазнится перспективой поучаствовать в строительстве новой команды с новым тренером. Иначе без спортивной заинтересованности он не очень и нужен Зениту.
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kolyaromashov
1535637035
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