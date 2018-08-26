ФНЛ. «Нижний Новгород» проиграл «Авангарду», «Балтика» выиграла у «Шинника»

«Нижний Новгород» проиграл «Авангарду» в матче 8-го тура ФНЛ со счетом 0:1. Новгородцы занимают пятую строчку в турнирной таблице с 15-ю очками. «Авангард» с 13-ю очками идет шестым.

Первенство ФНЛ. 8-й тур

Ротор (Волгоград) – Факел (Воронеж) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Мязин, 3; 1:1 – Бирюков, 19; 1:2 – Бабенков, 90+6.

Балтика (Калининград) – Шинник (Ярославль) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Торбинский, 78.

Нижний Новгород – Авангард (Курск) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Акбашев, 49.

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