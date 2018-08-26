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    ФНЛ. «Нижний Новгород» проиграл «Авангарду», «Балтика» выиграла у «Шинника»

    «Нижний Новгород» проиграл «Авангарду» в матче 8-го тура ФНЛ со счетом 0:1. Новгородцы занимают пятую строчку в турнирной таблице с 15-ю очками. «Авангард» с 13-ю очками идет шестым.

    Первенство ФНЛ. 8-й тур

    Ротор (Волгоград) – Факел (Воронеж) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мязин, 3; 1:1 – Бирюков, 19; 1:2 – Бабенков, 90+6.

    Балтика (Калининград) – Шинник (Ярославль) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Торбинский, 78.

    Нижний Новгород – Авангард (Курск) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Акбашев, 49.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 20:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 13:17

      Нижнему на своем поле надо брать очки ,если команда ставит высокие цели.

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 августа 2018, 20:17

      Ротор -Факел 1-2 а не 1-1

      2
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