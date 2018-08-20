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Судьи
Главный судья:
Иван Сараев (Санкт-Петербург)
Материалы

Ротор - Факел

26.08.2018, Воскресенье, 18:00 мск Волгоград, стадион Волгоград Арена Россия. ФНЛ, 8 тур Ротор - Факел
Россия. ФНЛ (2017/2018)
31 тур
7 апреля, суббота 14:00 Ротор 0:0 Факел
13 тур
10 сентября, воскресенье 18:00 Факел 2:0 Ротор
Чемпионат России 2001
23 тур
25 августа, суббота 00:00 Ротор 4:0 Факел
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Факел 3:1 Ротор
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Ротор 2:0 Факел
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Факел 2:2 Ротор
Чемпионат России 1997
27 тур
12 сентября, пятница 00:00 Ротор 2:0 Факел
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Факел 0:0 Ротор
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 9 тур
17 октября, суббота 00:00 Ротор 2:0 Факел
Первый этап, 4 тур
13 сентября, воскресенье 00:00 Факел 1:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 38 21 10 7 55:35 +20 73
2. Сочи 38 19 12 7 63:34 +29 69
3. Томь 38 17 13 8 40:25 +15 64
4. Пари НН 38 18 8 12 41:31 +10 62
5. Чертаново 38 17 10 11 65:53 +12 61
6. Шинник 38 16 12 10 42:31 +11 60
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46:41 +5 58
8. Авангард Кур 38 16 8 14 48:42 +6 56
9. Химки 38 14 11 13 47:49 -2 53
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45:52 -7 51
11. Ротор 38 12 14 12 34:36 -2 50
12. Мордовия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Луч 38 10 17 11 29:28 +1 47
14. Спартак-2 38 12 10 16 45:47 -2 46
15. Армавир 38 10 14 14 32:44 -12 44
16. Балтика 38 10 12 16 38:52 -14 42
17. Факел 38 9 14 15 36:40 -4 41
18. Сибирь 38 8 13 17 28:45 -17 37
19. Зенит-2 38 7 7 24 33:57 -24 28
20. Тюмень * 38 5 16 17 30:46 -16 25
* - Тюмень: снято 6
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