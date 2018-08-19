«Марсель» купит Радоньича за 12 миллионов. Сербом интересовалась «Севилья»

«Марсель» договорился с «Црвеной Звездой» о покупке вингера Неманьи Радоньича. Об этом сообщил журналист RMC Sport Мохамеда Бухафси.

Согласно источнику, сумма сделки составит 12 миллионов евро. 22-летний футболист подпишет контракт на пять лет. Футболист прилетит во Францию 21 августа.

Считается, что в борьбе за Радоньича французский клуб обошел «Севилью».

С 2014 по 2017 год игрок принадлежал «Роме», но не провел за нее ни матча. В сезоне-2017/18 выступал «Црвену Звезду» и выиграл чемпионат Сербии. На его счету семь мячей и восемь результативных передач в 39 играх всех соревнований.

В шести матчах квалификации Лиги чемпионов текущего сезона Радоньич забил четыре гола.