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    «Марсель» купит Радоньича за 12 миллионов. Сербом интересовалась «Севилья»

    «Марсель» договорился с «Црвеной Звездой» о покупке вингера Неманьи Радоньича. Об этом сообщил журналист RMC Sport Мохамеда Бухафси.

    Согласно источнику, сумма сделки составит 12 миллионов евро. 22-летний футболист подпишет контракт на пять лет. Футболист прилетит во Францию 21 августа.

    Считается, что в борьбе за Радоньича французский клуб обошел «Севилью».

    С 2014 по 2017 год игрок принадлежал «Роме», но не провел за нее ни матча. В сезоне-2017/18 выступал «Црвену Звезду» и выиграл чемпионат Сербии. На его счету семь мячей и восемь результативных передач в 39 играх всех соревнований.

    В шести матчах квалификации Лиги чемпионов текущего сезона Радоньич забил четыре гола.

    Источник: Twitter

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    19.08.2018 13:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 августа 2018, 14:43

      Многовато за него. С Балкан покупали более талантливых игроков за меньшие деньги. Причем недавно.

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