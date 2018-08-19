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  • Президент «Анжи»: «Евсеев покинул «Анжи» и возглавит «СКА-Хабаровск»

Президент «Анжи»: «Евсеев покинул «Анжи» и возглавит «СКА-Хабаровск»

19 августа 2018, 13:35
19

Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил об уходе старшего тренера Вадима Евсеева.

«К сожалению, он покинул клуб. Он очень хороший парень, настоящий мужик и профессионал. Желаем ему всего самого хорошего в дальнейшем. Он станет в «СКА-Хабаровск» главным тренером», — сказал Кадиев.

Экс-защитник сборной России вошел в штаб махачкалинского клуба в июне. Тогда также сообщалось об интересе к Евсееву со стороны «Уфы».

На посту главного тренера хабаровчан специалист сменит Сергея Передню. После семи туров ФНЛ клуб занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Анжи СКА-Хабаровск Евсеев Вадим
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1534675524
Вадим вернёт СКА-Хабаровск в элиту и вновь заставит их ездить на край света.
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spam2009
1534675811
скитания по продажным клубам делает из человека товар
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Рубик Докоян
1534675902
У Вадика семья которую надо кормить. Тем более, что его маленькой дочери когда-то делали сложную операцию на сердце. А Вадик мотивировать умеет как и тренировать. Удачи ему в Хабаровске.
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Project Бабангида
1534676506
прощальные слова : анжи живи - и громко хлопнул дверью
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kykyi
1534676793
Что с Анжи, что со СКА- все равно в ФНЛ, только в Хабаровске холоднее.
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insider_retro
1534678302
Что-то Вадик заметался... Славы ищет или ещё что-то прельщает?!..
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alexis02lion
1534682144
То что в СКА сменится тренер говорили ещё перед матчем с Тамбовом. Хорошо, что пришёл именно Вадик. Конец того сезона в Перми явно положительный момент для новых работодателей. Да и с игроками такого уровня ему как раз легко будет работать. Успехов ему на новом поприще.
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woyser
1534682213
Приятная новость для хабаровчан.
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пряник929
1534683406
что то уже вторая подряд команда Евсеева готовится помирать (Амкар, Анжи)...., а как дела у СКА???
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OfaZavr
1534693313
значит понимает что у Анжи положение к лучшему вряд ли пойдет и чем все дело кончиться вот и решил уйти сейчас.
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