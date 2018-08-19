Президент «Анжи»: «Евсеев покинул «Анжи» и возглавит «СКА-Хабаровск»

значит понимает что у Анжи положение к лучшему вряд ли пойдет и чем все дело кончиться вот и решил уйти сейчас.
Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил об уходе старшего тренера Вадима Евсеева.
«К сожалению, он покинул клуб. Он очень хороший парень, настоящий мужик и профессионал. Желаем ему всего самого хорошего в дальнейшем. Он станет в «СКА-Хабаровск» главным тренером», — сказал Кадиев.
Экс-защитник сборной России вошел в штаб махачкалинского клуба в июне. Тогда также сообщалось об интересе к Евсееву со стороны «Уфы».
На посту главного тренера хабаровчан специалист сменит Сергея Передню. После семи туров ФНЛ клуб занимает девятое место в турнирной таблице.