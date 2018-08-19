Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Анжи»: «Евсеев покинул «Анжи» и возглавит «СКА-Хабаровск»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил об уходе старшего тренера Вадима Евсеева.

    «К сожалению, он покинул клуб. Он очень хороший парень, настоящий мужик и профессионал. Желаем ему всего самого хорошего в дальнейшем. Он станет в «СКА-Хабаровск» главным тренером», — сказал Кадиев.

    Экс-защитник сборной России вошел в штаб махачкалинского клуба в июне. Тогда также сообщалось об интересе к Евсееву со стороны «Уфы».

    На посту главного тренера хабаровчан специалист сменит Сергея Передню. После семи туров ФНЛ клуб занимает девятое место в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2018 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 18:41

      значит понимает что у Анжи положение к лучшему вряд ли пойдет и чем все дело кончиться вот и решил уйти сейчас.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 августа 2018, 15:56

      что то уже вторая подряд команда Евсеева готовится помирать (Амкар, Анжи)...., а как дела у СКА???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 19 августа 2018, 15:36

      Приятная новость для хабаровчан.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 августа 2018, 15:35

      То что в СКА сменится тренер говорили ещё перед матчем с Тамбовом. Хорошо, что пришёл именно Вадик. Конец того сезона в Перми явно положительный момент для новых работодателей. Да и с игроками такого уровня ему как раз легко будет работать. Успехов ему на новом поприще.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 19 августа 2018, 14:31

      Что-то Вадик заметался... Славы ищет или ещё что-то прельщает?!..

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101187

      sv1969 > insider_retro 19 августа 2018, 14:45

      В Махачкале был старшим,здесь будет главным!Да в финансовом плане Хабаровск благополучней!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > sv1969 19 августа 2018, 14:53

      Профессионалов плане тренерской мысли и знаний, закончивших школы и курсы, вроде, хватает!... Но такого добермана-зверюгу в себе не каждый сможет сдерживать... Иногда, командам, как раз и не хватает мотивации и заряженности... Мне кажется, что Евсеев - самый то для тех, кто захочет выделится среди равных!!..

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101187

      sv1969 > insider_retro 19 августа 2018, 15:40

      Нашим и нужен доберман!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 августа 2018, 14:06

      Что с Анжи, что со СКА- все равно в ФНЛ, только в Хабаровске холоднее.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > kykyi 19 августа 2018, 15:00

      Ну видимо в Хабаровске харчуют лучше, а Вадику и дочери заботиться надо.Ситуация там не очень.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Мары 19 августа 2018, 15:01

      Согласен.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > kykyi 19 августа 2018, 15:39

      Анжи в коме, и её тянут за уши. А Хабаровск более стабилен и плюс рост Вадима, как тренера, а это не маловажная деталь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 19 августа 2018, 14:01

      прощальные слова : анжи живи - и громко хлопнул дверью

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1364

      МВС > Project Бабангида 20 августа 2018, 18:49

      Супер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 19 августа 2018, 13:53

      все сделал по делу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 августа 2018, 13:53

      коней на переправе не меняют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 13:51

      У Вадика семья которую надо кормить. Тем более, что его маленькой дочери когда-то делали сложную операцию на сердце. А Вадик мотивировать умеет как и тренировать. Удачи ему в Хабаровске.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11