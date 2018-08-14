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  • Червиченко: «Вероятность, что «Спартак» пропустит от ПАОКа, более 80%. Из-за нервозности следом может прийти и второй гол»

Червиченко: «Вероятность, что «Спартак» пропустит от ПАОКа, более 80%. Из-за нервозности следом может прийти и второй гол»

14 августа 2018, 17:12
12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем ответном матче москвичей против ПАОКа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Думаю, матч должен получиться интересным, потому что греков будут подстегивать дополнительные призовые, а «Спартаку» каким-то образом нужно будет сохранять свои ворота на замке. Греки ребята импульсивные, азартные, поэтому вполне возможно, что они выйдут и будут играть на победу. Я не думаю, что «Спартаку» будет легко, тем более если учесть недавний матч против «Анжи».

Сыграет ли «Спартак» по счету? По счету играть «Спартаку» нельзя, потому что оборона – это точно самое худшее, что есть на данный момент в команде. На мой взгляд, вероятность того, что «Спартак» пропустит, более 80 процентов. Из-за нервозности после пропущенного мяча может прийти и второй. Конечно, счет для «Спартака» комфортный, даже несмотря на поражение в первом матче, но все равно нельзя стараться удерживать всю игру это шаткое преимущество. Если команду будет трясти и колотить, то я не исключаю никакие варианты. Если же команда выйдет настроенной и спокойной, то все должно сложиться хорошо.

Рискнет ли Каррера снова выпустить молодых игроков? Я бы не сказал, что Каррера провалился, выпустив молодежь в первой игре, как считают многие. Нормально ребята отыграли. Надо же когда-то наигрывать молодежь. Да, допустим на Максименко можно записать один гол из трех. Но это же не как «Зенит» в Минске – три мяча из четырех вратарские. Я считаю, что надо продолжать доверять молодым игрокам. Только через такие матчи набирается опыт и воспитывается характер. Каррере нужно продолжать доверять тем, кому уже начал.

Сыграет ли плохая форма Промеса ключевую роль в игре? На мой взгляд, в предыдущий сезон Промес был на пике своей игровой формы. Его надо было продавать. Дальше будет все хуже и хуже. Тем более если учесть, что до него доходят слухи об интересе европейских клубов. Почему Каррера ему доверяет? А на самом деле больше-то и некому. Я не могу сказать, что тот же Адриано или Зе Луиш отличаются какой-то феноменальной стабильностью и от них опасности исходит больше, чем от Промеса. Даже такой, нынешний Промес лучше этих двух. Даже если так посмотреть, это же не первая подобная история. Вы вспомните Карвальо в ЦСКА. Он сдулся на следующий же сезон после продажи. Но «Спартак» в отличие от ЦСКА, упустил момент, когда Промеса нужно было продавать», – сказал Червиченко.

Встреча «Спартак» – ПАОК состоится сегодня в Москве и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

В первом матче в Салониках московская команда проиграла со счетом 2:3.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Спартак ПАОК Червиченко Андрей
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1534257232
Прочитав заголовок, было порадовался за редакцию, ан нет -рано, по тексту опять "бывший президент" - некомпетентность и желтизна сотрудников зашкаливает и перекрывает все разумные значениЯ.)))
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amazonaws
1534259199
«Спартак» выиграет? Выиграть будет очень трудно. У Спартака системные сбои в обороне и они подводят команду в самый неподходящий момент. Стоит только пропустить и наверстать будет сложно. Поэтому прежде всего надо обеспечить безопасность тылов, а уж потом стремиться забивать. Это касается, как Спартака, так и греков. У Спартака большие проблемы с забитием. Игра на старте чемпионата это показала. У ПАОК уже есть преимущество счёта. Как Спартаку реализовать домашние стены? Мозгами! Только мозгами, а если задом, то ПРОИГРАЮТ. Как пить дать. А мы посмотрим по игре у кого мозги на месте.
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Полная Канистра
1534261176
да всё ты знаешь умник шёл бы ты со своими процентами и философией подальше от футбола
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andruhs
1534262194
Спартак должен выигрывать ради болельщиков, ради страны. Все ждут. Всем привет из СПб! Сегодня мы за вас!
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батог
1534262281
Шел бы ты краем леса, Толстый!!!!
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andruhs
1534262383
Кто не рискует - тот не пьёт шампанского! Вперёд!За вами Москва!
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saitkulov71
1534263629
Кто нибудь заткнёт господину Червиченко его плохо пахнущий рот, постоянно вытекают помои в отношении Спартака, всё не может ни как простить что просрал Спартак в своё время
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OfaZavr
1534264910
не каркал бы уж до игры то хотя бы, не нужно тут своими прогнозами нагнетать.
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77SAM
1534268700
Червиченко нервозная.
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zigbert
1534326541
Без упреков и назиданий не обошлось.
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