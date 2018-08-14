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    Червиченко: «Вероятность, что «Спартак» пропустит от ПАОКа, более 80%. Из-за нервозности следом может прийти и второй гол»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем ответном матче москвичей против ПАОКа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    «Думаю, матч должен получиться интересным, потому что греков будут подстегивать дополнительные призовые, а «Спартаку» каким-то образом нужно будет сохранять свои ворота на замке. Греки ребята импульсивные, азартные, поэтому вполне возможно, что они выйдут и будут играть на победу. Я не думаю, что «Спартаку» будет легко, тем более если учесть недавний матч против «Анжи».

    Сыграет ли «Спартак» по счету? По счету играть «Спартаку» нельзя, потому что оборона – это точно самое худшее, что есть на данный момент в команде. На мой взгляд, вероятность того, что «Спартак» пропустит, более 80 процентов. Из-за нервозности после пропущенного мяча может прийти и второй. Конечно, счет для «Спартака» комфортный, даже несмотря на поражение в первом матче, но все равно нельзя стараться удерживать всю игру это шаткое преимущество. Если команду будет трясти и колотить, то я не исключаю никакие варианты. Если же команда выйдет настроенной и спокойной, то все должно сложиться хорошо.

    Рискнет ли Каррера снова выпустить молодых игроков? Я бы не сказал, что Каррера провалился, выпустив молодежь в первой игре, как считают многие. Нормально ребята отыграли. Надо же когда-то наигрывать молодежь. Да, допустим на Максименко можно записать один гол из трех. Но это же не как «Зенит» в Минске – три мяча из четырех вратарские. Я считаю, что надо продолжать доверять молодым игрокам. Только через такие матчи набирается опыт и воспитывается характер. Каррере нужно продолжать доверять тем, кому уже начал.

    Сыграет ли плохая форма Промеса ключевую роль в игре? На мой взгляд, в предыдущий сезон Промес был на пике своей игровой формы. Его надо было продавать. Дальше будет все хуже и хуже. Тем более если учесть, что до него доходят слухи об интересе европейских клубов. Почему Каррера ему доверяет? А на самом деле больше-то и некому. Я не могу сказать, что тот же Адриано или Зе Луиш отличаются какой-то феноменальной стабильностью и от них опасности исходит больше, чем от Промеса. Даже такой, нынешний Промес лучше этих двух. Даже если так посмотреть, это же не первая подобная история. Вы вспомните Карвальо в ЦСКА. Он сдулся на следующий же сезон после продажи. Но «Спартак» в отличие от ЦСКА, упустил момент, когда Промеса нужно было продавать», – сказал Червиченко.

    Встреча «Спартак» – ПАОК состоится сегодня в Москве и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

    В первом матче в Салониках московская команда проиграла со счетом 2:3.

    Источник: Sport24

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    14.08.2018 17:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 12:49

      Без упреков и назиданий не обошлось.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 14 августа 2018, 20:45

      Червиченко нервозная.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 19:41

      не каркал бы уж до игры то хотя бы, не нужно тут своими прогнозами нагнетать.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      saitkulov71 14 августа 2018, 19:20

      Кто нибудь заткнёт господину Червиченко его плохо пахнущий рот, постоянно вытекают помои в отношении Спартака, всё не может ни как простить что просрал Спартак в своё время

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      andruhs 14 августа 2018, 18:59

      Кто не рискует - тот не пьёт шампанского!
      Вперёд!За вами Москва!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 14 августа 2018, 18:58

      Шел бы ты краем леса, Толстый!!!!

      5
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      Рейтинг: +490

      andruhs 14 августа 2018, 18:56

      Спартак должен выигрывать ради болельщиков, ради страны. Все ждут.
      Всем привет из СПб!
      Сегодня мы за вас!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 августа 2018, 18:39

      да всё ты знаешь умник шёл бы ты со своими процентами и философией подальше от футбола

      6
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 августа 2018, 18:06

      «Спартак» выиграет?
      Выиграть будет очень трудно.
      У Спартака системные сбои в обороне и они подводят команду в самый неподходящий момент.
      Стоит только пропустить и наверстать будет сложно.
      Поэтому прежде всего надо обеспечить безопасность тылов, а уж потом стремиться забивать.
      Это касается, как Спартака, так и греков.
      У Спартака большие проблемы с забитием.
      Игра на старте чемпионата это показала.
      У ПАОК уже есть преимущество счёта.
      Как Спартаку реализовать домашние стены?
      Мозгами! Только мозгами, а если задом, то ПРОИГРАЮТ.
      Как пить дать.
      А мы посмотрим по игре у кого мозги на месте.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > amazonaws 14 августа 2018, 18:42

      ты случаем не сынок чердака сразу видно что у вас мозги то не на месте

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 августа 2018, 17:33

      Прочитав заголовок, было порадовался за редакцию, ан нет -рано,
      по тексту опять "бывший президент"
      - некомпетентность и желтизна сотрудников зашкаливает и перекрывает все разумные значениЯ.)))

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