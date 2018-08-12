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РПЛ. «Арсенал» в меньшинстве обыграл «Ахмат»

12 августа 2018, 18:24
32

«Арсенал» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче третьего тура РПЛ.

На гол Олега Иванова туляки ответили мячами Луки Джорджевича, Зелимхана Бакаева и Даниила Лесового.

На 41-й минуте у «Арсенала» за вторую желтую карточку был удален полузащитник Кантемир Берхамов.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Арсенал (Тула) – Ахмат – (Грозный) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Иванов, 39; 1:1 – Джорджевич, 53; 2:1 – Бакаев, 58; 3:1 – Лесовой, 90+5.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев (Костадинов, 76), Бакаев (Кангва, 65), Чаушич, Джорджевич (Лесовой, 85).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Исмаэл, 76), Бериша (Митришев, 68), Роши, Швец, Думбия, Балай (Мбенгуе, 56).

Предупреждения: Берхамов, 37; Беляев, 44 – Роши, 23; Балай, 45+1; Уциев, 45+2; Швец, 54; Бериша, 63; Думбия, 90.

Удаление: Берхамов, 41 – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Ахмат
Комментарии (32)
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portero
1534087662
однако молодцы!
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Garrincha58
1534087775
опять экс-зенитовцы отличились Джорджевич и Лесовой на кой их опять отдали в аренду а Заболотный играет просто дурдом
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derrik2000
1534087940
Молодцы, игроки Арсенала! Если есть сейчас приз "За волю к победе", то первое очко в зачёт этого приза они заработали. А Лесовой-то какой гол-красавец забил, а?! Думаю, что игроки из топ-команд Европы, забей они ТАКОЙ гол, тоже с удовольствием его вспоминали бы! Первые два гола Арсенала тоже хороши: что называется "трудовые".
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bzfar
1534088132
Арсенал показал характер! Арендованные футболисты набили трюльник! Интересный матч получился
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Одинокий волк Маквейд
1534088148
Футбол не для Кавказа.
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Приус
1534088792
Обе команды играли без автобуса, что всегда интересна, а не Анжи-Амкар-СКА.
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Ахимас Вельде
1534089209
Да сюжетец вышел на загляденье.
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Антимат
1534089424
11-й только мешал, без него поперло.
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Рубик Докоян
1534090482
Порадовали парни игрой, настроем и голами. Рад за Даню и Луку, в аренде играют и раскроют свой игровой потенциал, чем сидеть в " Зените" или играть в "Зените"-2.
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OfaZavr
1534091655
судя по афише этого матча не ожидал столько голов и такой активной игры. молодцы!
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