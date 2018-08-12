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    РПЛ. «Арсенал» в меньшинстве обыграл «Ахмат»

    «Арсенал» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче третьего тура РПЛ.

    На гол Олега Иванова туляки ответили мячами Луки Джорджевича, Зелимхана Бакаева и Даниила Лесового.

    На 41-й минуте у «Арсенала» за вторую желтую карточку был удален полузащитник Кантемир Берхамов.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Арсенал (Тула) – Ахмат – (Грозный) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иванов, 39; 1:1 – Джорджевич, 53; 2:1 – Бакаев, 58; 3:1 – Лесовой, 90+5.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев (Костадинов, 76), Бакаев (Кангва, 65), Чаушич, Джорджевич (Лесовой, 85).

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Исмаэл, 76), Бериша (Митришев, 68), Роши, Швец, Думбия, Балай (Мбенгуе, 56).

    Предупреждения: Берхамов, 37; Беляев, 44 – Роши, 23; Балай, 45+1; Уциев, 45+2; Швец, 54; Бериша, 63; Думбия, 90.

    Удаление: Берхамов, 41 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 18:24
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1236

      омск55 13 августа 2018, 08:52

      Красавцы

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 21:43

      Туляки просто удивили.Играя в меньшинстве ,забить 3 гола. При Кононове команда играет ничуть не хуже.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 20:52

      Не пойму я руководство Зенита. Джорджича сдали в аренду, а тупого Заболотного держат. Вредители завелись, чтоль? А может просто дубари стоеросовые?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 19:34

      судя по афише этого матча не ожидал столько голов и такой активной игры. молодцы!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 19:14

      Порадовали парни игрой, настроем и голами. Рад за Даню и Луку, в аренде играют и раскроют свой игровой потенциал, чем сидеть в " Зените" или играть в "Зените"-2.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 августа 2018, 19:01

      Что то около футболное у Терека начиная с название которую прилепили.толи в Москве сдерживают то ли само руководство иначе никак не обьяснишь почему команда выше коассом играет хуже всех и это не один матч. Не просто так ушел Кононов который ставил игру которого небыло и нет в команде.значит ему не дали и он ушел. А работают те кому лишбы работа а не результат

      4
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      Рейтинг: +718

      Антимат 12 августа 2018, 18:57

      11-й только мешал, без него поперло.

      6
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 12 августа 2018, 18:53

      Да сюжетец вышел на загляденье.

      8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2018, 18:46

      Ахмат в этом сезоне совсем сник....

      2
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      Рейтинг: +5444

      Приус 12 августа 2018, 18:46

      Обе команды играли без автобуса, что всегда интересна, а не Анжи-Амкар-СКА.

      12
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ > Приус 12 августа 2018, 18:49

      Заметил, что автобусники рано или поздно банкротятся, кому интересен такой футбол.

      10
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      Рейтинг: +14

      Zidanishe > Приус 12 августа 2018, 19:13

      Ты по одной игре судишь ты значит первый раз смотришь игру Анжи в прошлом году Спартак и Анжи были самые без автобусные так что погугли на счёт прошлых лет.из за этого и проигрывал все время за все эти сезоны.вот Уфа Урал на самом деле троллейбус даже с Анжи они так играли автобусом

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