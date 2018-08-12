РПЛ. «Арсенал» в меньшинстве обыграл «Ахмат»

«Арсенал» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче третьего тура РПЛ.

На гол Олега Иванова туляки ответили мячами Луки Джорджевича, Зелимхана Бакаева и Даниила Лесового.

На 41-й минуте у «Арсенала» за вторую желтую карточку был удален полузащитник Кантемир Берхамов.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Арсенал (Тула) – Ахмат – (Грозный) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Иванов, 39; 1:1 – Джорджевич, 53; 2:1 – Бакаев, 58; 3:1 – Лесовой, 90+5.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Горбатенко, Ткачев (Костадинов, 76), Бакаев (Кангва, 65), Чаушич, Джорджевич (Лесовой, 85).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Исмаэл, 76), Бериша (Митришев, 68), Роши, Швец, Думбия, Балай (Мбенгуе, 56).

Предупреждения: Берхамов, 37; Беляев, 44 – Роши, 23; Балай, 45+1; Уциев, 45+2; Швец, 54; Бериша, 63; Думбия, 90.

Удаление: Берхамов, 41 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ