Григорьянц сообщил о штрафах для клубов РПЛ по итогам 2-го тура

Глава КДК РФС Артур Григорьянц назвал суммы, которые команды чемпионата России должны выплатить за нарушение правил порядка во время матчей 2-го тура.
«Динамо – «Рубин»
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Динамо» на 20 000 рублей.
– за иные нарушения регламента – оштрафовать «Рубин» на 10 000 рублей.
«Урал» – «Краснодар»
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Урал» на 10 000рублей.
– за иные нарушения регламента – оштрафовать «Краснодар» на 10 000 рублей.
«Локомотив» – «Спартак»
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Локомотив» на 10 000 рублей.
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 10 000 рублей.
ЦСКА – «Ростов»
– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать ЦСКА на 10 000 рублей.
– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать «Ростов» на 10 000 рублей.
«Ахмат» – «Енисей»
– за «фол последней надежды» – дисквалифицировать Шамиля Гасанова («Енисей») на 1 матч чемпионата России.
Ранее «Бомбардир» писал о штрафах для тренеров по итогам тура.