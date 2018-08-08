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  • Григорьянц сообщил о штрафах для клубов РПЛ по итогам 2-го тура

Григорьянц сообщил о штрафах для клубов РПЛ по итогам 2-го тура

8 августа 2018, 18:08
8

Глава КДК РФС Артур Григорьянц назвал суммы, которые команды чемпионата России должны выплатить за нарушение правил порядка во время матчей 2-го тура.

«Динамо – «Рубин»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Динамо» на 20 000 рублей.

– за иные нарушения регламента – оштрафовать «Рубин» на 10 000 рублей.

«Урал» – «Краснодар»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Урал» на 10 000рублей.

– за иные нарушения регламента – оштрафовать «Краснодар» на 10 000 рублей.

«Локомотив» – «Спартак»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Локомотив» на 10 000 рублей.

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 10 000 рублей.

ЦСКА – «Ростов»

– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать ЦСКА на 10 000 рублей.

– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать «Ростов» на 10 000 рублей.

«Ахмат» – «Енисей»

– за «фол последней надежды» – дисквалифицировать Шамиля Гасанова («Енисей») на 1 матч чемпионата России.

Ранее «Бомбардир» писал о штрафах для тренеров по итогам тура.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин Урал Краснодар Локомотив Спартак ЦСКА Ростов Ахмат Енисей
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1533741420
Главарь КДК.))))
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Полная Канистра
1533741704
за каждую мелочь цепляетесь хапуги
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vladimir-7
1533742088
КДК РФС начал поборы с клубов в новом сезоне. Зарплаты, наверно, не хватает членам КДК и семью прокормить не могут. Вот в ГД депутатов кормят отлично и в 10 раз дешевле, чем где-либо. Пример заразителен.
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Т34
1533743408
Облом у КДК в этом туре, жидковато хапнули. Только на хлебушек, на икру эти штрафы никак не тянут. Будут жрать всухомятку.
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zigbert
1533746729
Крохоборы.
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вместе с ЦСКА
1533746992
всех на 10 тысяч, а Динамо на 20... как так?)))
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vgarakh
1533798874
Странно! А при чем здесь Ростов, ведь тут материться не умеют!
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Всем привет, я тут время
1533800414
Вообще прикол штрафовать клуб за то что матеряться его фанаты...
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