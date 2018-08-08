Григорьянц сообщил о штрафах для клубов РПЛ по итогам 2-го тура

Глава КДК РФС Артур Григорьянц назвал суммы, которые команды чемпионата России должны выплатить за нарушение правил порядка во время матчей 2-го тура.

«Динамо – «Рубин»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Динамо» на 20 000 рублей.

– за иные нарушения регламента – оштрафовать «Рубин» на 10 000 рублей.

«Урал» – «Краснодар»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Урал» на 10 000рублей.

– за иные нарушения регламента – оштрафовать «Краснодар» на 10 000 рублей.

«Локомотив» – «Спартак»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Локомотив» на 10 000 рублей.

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 10 000 рублей.

ЦСКА – «Ростов»

– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать ЦСКА на 10 000 рублей.

– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать «Ростов» на 10 000 рублей.

«Ахмат» – «Енисей»

– за «фол последней надежды» – дисквалифицировать Шамиля Гасанова («Енисей») на 1 матч чемпионата России.

Ранее «Бомбардир» писал о штрафах для тренеров по итогам тура.