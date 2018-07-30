Ковач: «Левандовски не покинет «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач опроверг слухи об уходе нападающего команды Роберта Левандовского в другой клуб.

«В этой ситуации нет ничего нового. Для меня все очевидно – он не покинет клуб. Это топ-форвард, и мы, конечно, не хотим с ним расставаться. В новом сезоне он забьет много голов.

Роберт играет с этой ситуацией вокруг ухода. Но то, что хочет он – это одно, а то, что хотим мы – это другое. Сейчас у него есть контакт, не знаю, на какой срок, но он, конечно, останется в «Баварии» до его истечения», – сказал Ковач.

Ранее сам футболист заявлял, что хочет перейти в «Реал».