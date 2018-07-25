Дзамбротта: «Фернандес подходит для итальянского и испанского чемпионатов»

Пожалуй и в топ-клубах он не затеряется.
Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта считает, что защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может проявить себя в испанском или итальянском клубе.
«Он вполне подходит для итальянского и испанского чемпионатов. Он хорошо подключается к атакам, прекрасно обучен тактически и уже не раз показал себя в матчах высокого уровня.
Если не в топ-клубах, то в командах второго эшелона серьезных чемпионатов Фернандес может себя проявить», – считает Дзамбротта.
Ранее сообщалось об интересе к игроку ЦСКА со стороны «Интера» и «Валенсии».