Дзамбротта: «Фернандес подходит для итальянского и испанского чемпионатов»

Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта считает, что защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может проявить себя в испанском или итальянском клубе.

«Он вполне подходит для итальянского и испанского чемпионатов. Он хорошо подключается к атакам, прекрасно обучен тактически и уже не раз показал себя в матчах высокого уровня.

Если не в топ-клубах, то в командах второго эшелона серьезных чемпионатов Фернандес может себя проявить», – считает Дзамбротта.

Ранее сообщалось об интересе к игроку ЦСКА со стороны «Интера» и «Валенсии».