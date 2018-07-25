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    Дзамбротта: «Фернандес подходит для итальянского и испанского чемпионатов»

    Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта считает, что защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может проявить себя в испанском или итальянском клубе.

    «Он вполне подходит для итальянского и испанского чемпионатов. Он хорошо подключается к атакам, прекрасно обучен тактически и уже не раз показал себя в матчах высокого уровня.

    Если не в топ-клубах, то в командах второго эшелона серьезных чемпионатов Фернандес может себя проявить», – считает Дзамбротта.

    Ранее сообщалось об интересе к игроку ЦСКА со стороны «Интера» и «Валенсии».

    Источник: Известия

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    25.07.2018 09:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 11:08

      Пожалуй и в топ-клубах он не затеряется.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 июля 2018, 12:59

      Испанский и итальянский чем - ты подходят Фернандесу !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 июля 2018, 12:18

      По мне Фернандес может спокойно вытеснить любого игрока на своей позиции из Интера, Ромы, Наполи и может быть даже Ювентуса... В Испании в той же Валенсии, Севилье и возможно даже Атлетико он также был бы игроком основы...

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 11:24

      согласен, Марио все доказывает своей уверенной игрой.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июля 2018, 09:22

      Марио уже сложившийся, мастеровитый и качественный игрок. И может выступать на высоком уровне в чемпионатах Италии и Испании во многих клубах.

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