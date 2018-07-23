Магуайр, Алдервейрелд и Бонуччи – приоритеты «МЮ» в усилении защиты

На кого глаз положил "МЮ" качественные и надёжные защитники. Посмотрим как у них получится с приобретением их.
Руководство «Манчестер Юнайтед» работает над вариантами усиления оборонительной линии команды.
Список потенциальных усилений содержит три фамилии. Это Гарри Магуайр («Лестер»), Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм») и Леонардо Бонуччи («Милан»).
Ранее сообщалось, что команду в текущее межсезонье покинет Маркос Рохо. С ним рискуют уйти из «МЮ» Эрик Байи, Крис Смоллинг, Фил Джонс или Виктор Линделеф.