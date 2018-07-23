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    Магуайр, Алдервейрелд и Бонуччи – приоритеты «МЮ» в усилении защиты

    Руководство «Манчестер Юнайтед» работает над вариантами усиления оборонительной линии команды.

    Список потенциальных усилений содержит три фамилии. Это Гарри Магуайр («Лестер»), Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм») и Леонардо Бонуччи («Милан»).

    Ранее сообщалось, что команду в текущее межсезонье покинет Маркос Рохо. С ним рискуют уйти из «МЮ» Эрик Байи, Крис Смоллинг, Фил Джонс или Виктор Линделеф.

    Источник: Daily Mail

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    23.07.2018 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 18:32

      На кого глаз положил "МЮ" качественные и надёжные защитники. Посмотрим как у них получится с приобретением их.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 июля 2018, 12:04

      Что-то Моуриньо совсем хватку потерял, даже своих любимых защитников не может подобрать как надо. Уже ЦЗ на 2 команды купил, и всё не то. Нужны ещё новые.

      2
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      Рейтинг: +355

      kvm5 23 июля 2018, 11:36

      губа не дура

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