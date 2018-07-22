Фарфан: «Показалось, что на ЧМ в Россию приехали все жители Перу»

Да, фаны Перу были одними из самых красочных и массовых на этом турнире. И то что было в тот день в Саранске и вправду незабываемо)
Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от прошедшего в России чемпионата мира.
«Все матчи были очень сложными. Нашу главную игру мы провели против Дании в первом туре. Если бы победили на старте — смогли бы заложить базу, набрать очки и пройти в плей-офф… Сборная Перу очень давно не играла на чемпионате мира, возможно, нам просто не хватило опыта.
Но этот турнир все равно незабываем! Мне показалось, что в Россию приехали все жители Перу! В Саранске было настоящее сумасшествие. Я видел нереальные видео, где весь город, абсолютно весь – состоял только из наших болельщиков. В России их было больше 50 тысяч!» – сказал Фарфан.