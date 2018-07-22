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    Фарфан: «Показалось, что на ЧМ в Россию приехали все жители Перу»

    Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от прошедшего в России чемпионата мира.

    «Все матчи были очень сложными. Нашу главную игру мы провели против Дании в первом туре. Если бы победили на старте — смогли бы заложить базу, набрать очки и пройти в плей-офф… Сборная Перу очень давно не играла на чемпионате мира, возможно, нам просто не хватило опыта.

    Но этот турнир все равно незабываем! Мне показалось, что в Россию приехали все жители Перу! В Саранске было настоящее сумасшествие. Я видел нереальные видео, где весь город, абсолютно весь – состоял только из наших болельщиков. В России их было больше 50 тысяч!» – сказал Фарфан.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    22.07.2018 21:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 июля 2018, 23:19

      Да, фаны Перу были одними из самых красочных и массовых на этом турнире. И то что было в тот день в Саранске и вправду незабываемо)

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