Фарфан: «Показалось, что на ЧМ в Россию приехали все жители Перу»

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от прошедшего в России чемпионата мира.

«Все матчи были очень сложными. Нашу главную игру мы провели против Дании в первом туре. Если бы победили на старте — смогли бы заложить базу, набрать очки и пройти в плей-офф… Сборная Перу очень давно не играла на чемпионате мира, возможно, нам просто не хватило опыта.

Но этот турнир все равно незабываем! Мне показалось, что в Россию приехали все жители Перу! В Саранске было настоящее сумасшествие. Я видел нереальные видео, где весь город, абсолютно весь – состоял только из наших болельщиков. В России их было больше 50 тысяч!» – сказал Фарфан.