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«Краснодар» может купить защитника «Депортиво» Сиднея

19 июля 2018, 15:19
3

«Краснодар» заинтересован в приобретении центрального защитника «Депортиво» Сиднея, сообщает La Voz de Galicia.

Бразилец хочет покинуть команду из Ла-Коруньи этим летом. Помимо российского клуба им интересуются «Бетис» и «Вильярреал». При этом команды из Примеры не готовы платить за 28-летнего футболиста требуемые 10 миллионов евро. Кроме того, у него нет паспорта гражданина ЕС.

В минувшем сезоне Сидней провeл за «Депортиво» 22 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Депортиво Краснодар Сидней
Комментарии (3)
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hevbn 28
1532003142
Достаточно сильный центральный защитник, да ещё и не старый , по моему он как минимум не слабее Гранквиста по крайней мере чисто по футбольному ,это будет скорей всего хорошее усиление для "быков".
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alexis02lion
1532005838
Депор вылетел и игроки расходятся. Все клубы претенденты играют в еврокубках, но жёлтая субмарина никогда много не платит и найдут ещё кого за адекватную сумму (недаром у них даже саудит сейчас играет), а огурцов сейчас массово раскупают игроков, но они никогда не будут тратить много на новичков. Краснодару нужен сильный и опыный защитник, а на счёт денег там вопрос обычно не стоит, если уж Шатова на время взяли в аренду на часть сезона, то такого защитника хотя бы для ротации с учётом Европы брать точно надо.
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Retiremen_VMF
1532010176
Цементный Гранквист, это очень чувствительная потеря. Бесспорно нужна равноценная замена. Но если нападающих пруд пруди, то опытных свободных защитников надо еще поискать.
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