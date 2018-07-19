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    «Краснодар» может купить защитника «Депортиво» Сиднея

    «Краснодар» заинтересован в приобретении центрального защитника «Депортиво» Сиднея, сообщает La Voz de Galicia.

    Бразилец хочет покинуть команду из Ла-Коруньи этим летом. Помимо российского клуба им интересуются «Бетис» и «Вильярреал». При этом команды из Примеры не готовы платить за 28-летнего футболиста требуемые 10 миллионов евро. Кроме того, у него нет паспорта гражданина ЕС.

    В минувшем сезоне Сидней провeл за «Депортиво» 22 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2018 15:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 19 июля 2018, 17:22

      Цементный Гранквист, это очень чувствительная потеря. Бесспорно нужна равноценная замена. Но если нападающих пруд пруди, то опытных свободных защитников надо еще поискать.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 июля 2018, 16:10

      Депор вылетел и игроки расходятся. Все клубы претенденты играют в еврокубках, но жёлтая субмарина никогда много не платит и найдут ещё кого за адекватную сумму (недаром у них даже саудит сейчас играет), а огурцов сейчас массово раскупают игроков, но они никогда не будут тратить много на новичков. Краснодару нужен сильный и опыный защитник, а на счёт денег там вопрос обычно не стоит, если уж Шатова на время взяли в аренду на часть сезона, то такого защитника хотя бы для ротации с учётом Европы брать точно надо.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 июля 2018, 15:25

      Достаточно сильный центральный защитник, да ещё и не старый , по моему он как минимум не слабее Гранквиста по крайней мере чисто по футбольному ,это будет скорей всего хорошее усиление для "быков".

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