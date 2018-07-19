«Краснодар» может купить защитника «Депортиво» Сиднея

Цементный Гранквист, это очень чувствительная потеря. Бесспорно нужна равноценная замена. Но если нападающих пруд пруди, то опытных свободных защитников надо еще поискать.
«Краснодар» заинтересован в приобретении центрального защитника «Депортиво» Сиднея, сообщает La Voz de Galicia.
Бразилец хочет покинуть команду из Ла-Коруньи этим летом. Помимо российского клуба им интересуются «Бетис» и «Вильярреал». При этом команды из Примеры не готовы платить за 28-летнего футболиста требуемые 10 миллионов евро. Кроме того, у него нет паспорта гражданина ЕС.
В минувшем сезоне Сидней провeл за «Депортиво» 22 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.