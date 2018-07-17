ФНЛ. «Спартак-2» обыграл «Сочи», «Краснодар-2» отобрал очки у «Сибири» и другие результаты

Завершились очередные матчи первого тура ФНЛ. «Спартак-2» добился минимальной победы в Сочи. Три очка москвичам принес гол Владислава Пантелеева с пенальти.

В другой встрече дебютант турнира «Краснодар-2» принимал «Сибирь». Гости забили быстрый мяч, которого не хватило для победы. Его автором стал Максим Житнев.

Первенство ФНЛ. 1-й тур

Мордовия (Саранск) – Нижний Новгород – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Симанов, 13; 1:1 – Обухов, 26; 1:2 – Хайруллов, 79; 2:2 – Адаев, 87.

Авангард (Курск) – Шинник (Ярославль) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Стешин, 4; 1:1 – Касьян, 27 (с пенальти); 1:2 – Гелоян, 56.

Краснодар-2 – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Житнев, 8; 1:1 – Бородин, 90+4.

Сочи – Спартак-2 (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пантелеев, 64 (с пенальти).

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