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    ФНЛ. «Спартак-2» обыграл «Сочи», «Краснодар-2» отобрал очки у «Сибири» и другие результаты

    Завершились очередные матчи первого тура ФНЛ. «Спартак-2» добился минимальной победы в Сочи. Три очка москвичам принес гол Владислава Пантелеева с пенальти.

    В другой встрече дебютант турнира «Краснодар-2» принимал «Сибирь». Гости забили быстрый мяч, которого не хватило для победы. Его автором стал Максим Житнев.

    Первенство ФНЛ. 1-й тур

    Мордовия (Саранск) – Нижний Новгород – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Симанов, 13; 1:1 – Обухов, 26; 1:2 – Хайруллов, 79; 2:2 – Адаев, 87.

    Авангард (Курск) – Шинник (Ярославль) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Стешин, 4; 1:1 – Касьян, 27 (с пенальти); 1:2 – Гелоян, 56.

    Краснодар-2 – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Житнев, 8; 1:1 – Бородин, 90+4.

    Сочи – Спартак-2 (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пантелеев, 64 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2018 20:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 15:04

      С хорошим началом.

      2
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 18 июля 2018, 11:05

      Команда "Фитиль" из Воронежа - ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!! Жаль, раньше они были интересными, а сегодня - УЖАС!!!!

      -1
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      Рейтинг: +12115

      BRO_football 18 июля 2018, 00:33

      А что происходит? Вроде бы были новости, что из ПФЛ подниматься в ФНЛ никто не хочет, и поэтому на следующий год решили оставить всё как есть (никто не вылетел, никто не поднялся) Так откуда тогда взялись Мордовия, Чертаново, Армавир, Краснодар-2?

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 18 июля 2018, 00:09

      Краснодар КРАСАВЦЫ..

      0
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      Рейтинг: +24

      Фк Томь87 17 июля 2018, 23:11

      Томь потушила Огнеопасных )Так держать

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Фк Томь87 18 июля 2018, 11:03

      Согласен и поздравляю, НО... Какие, на фиг, огнеопасные? Вялая, никчёмная команда с полным отсутствием техники у футболистов!!! Такое ощущение, что бьют по воротам гомосеки!!! Отвратное зрелище! Томь намного лучше смотрелась и играла, но главное - посмотреть команду в игре с ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СИЛЬНЫМ соперником... Вот тогда и будут молодцы...(если победят...)

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      Рейтинг: +24

      Фк Томь87 > Правдоруб100 18 июля 2018, 22:56

      Зря ты так о Факеле ! КОманда Рассыпалась из за Долгов раньше команда в сезоне боролась за выход в РФПЛ была в тройке а как деньги перестали платить так пол команды ушло из за этого ! Сейчас новый состав у Факела и чтобы сыграться нужно время !!! Я сам Жил в Томске и всегда болел за Томь теперь живу в Воронеже но все равно болею за Томь)))) Так что это только начала сезона Факел и Томь себя покажет ! Удачи обоим командам

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 17 июля 2018, 21:48

      Спартак-2 с победой!

      2
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      Рейтинг: +468

      Alemann 17 июля 2018, 21:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Отлично смотрится аббревиатура ФНЛ вместе с названием команды "Спартак"

      -4
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Alemann 17 июля 2018, 21:44

      зинит там вообще как родной! :-) Хотя много чести. В пфл его надо

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      Рейтинг: +468

      Alemann > turist82 17 июля 2018, 21:51

      Свинорылым визжать не разрешалось.

      0
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