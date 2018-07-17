Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФНЛ. Дубль Базелюка помог «СКА-Хабаровску» разгромить «Армавир», «Химки» в меньшинстве обыграли «Луч»

    Состоялись первые матчи стартового тура ФНЛ.

    «СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Армавир» благодаря дублю нападающего Константина Базелюка.

    В другой встрече «Химки» на выезде обыграли «Луч».

    Россия. Первенство ФНЛ. 1 тур

    СКА-Хабаровск – Армавир – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Базелюк, 17; 2:0 – Базелюк, 35; 3:0 – Ненахов, 50.

    Луч – Химки – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Димидко, 70.

    Удаление: нет – Филин, 63.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2018 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 июля 2018, 16:49

      Константина с почином в новом сезоне! Если его будут использовать как "наконечник копья", будет забивать и в ФНЛ, и РФПЛ. Он уже пару лет назад стал свою правую ногу, которая была для ходьбы, разрабатывать. С тренером ему не повезло в ЦСКА. Слуцкий его гробил. Даже когда Думбия травмировался, оставлял не удел. Нам всем на беду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 июля 2018, 14:54

      Ожидаемо. Хабаровчане всю весну не забивали и тут их прорвало. Базелюк по ходу не зря вернулся, не тянет он в РФПЛ, а тут на своём месте. Его потуги в Португалии среди 5-6 конкурнентов на позицию тоже можно вспомнить. А у Химок хороший и известный тренер с очень хорошим послужным списком как игрок и в Семшщова как тренера я верю, а после издевательств над Григоряном Луч вообще надо было исключить и направить в Зону Восток, но они и так до неё доиграются. И символично, что Луч добил бывший капитан Хабаровска, и игравший в своё время в Динамо и может Семшов его оттуда знал и потому позвал в свою команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 17 июля 2018, 14:35

      Костя тоже в Челси хочет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 июля 2018, 14:13

      Армавир название поменял, а играть похоже не научился!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 июля 2018, 13:56

      начало положено

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11