ФНЛ. Дубль Базелюка помог «СКА-Хабаровску» разгромить «Армавир», «Химки» в меньшинстве обыграли «Луч»

Константина с почином в новом сезоне! Если его будут использовать как "наконечник копья", будет забивать и в ФНЛ, и РФПЛ. Он уже пару лет назад стал свою правую ногу, которая была для ходьбы, разрабатывать. С тренером ему не повезло в ЦСКА. Слуцкий его гробил. Даже когда Думбия травмировался, оставлял не удел. Нам всем на беду.
Состоялись первые матчи стартового тура ФНЛ.
«СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Армавир» благодаря дублю нападающего Константина Базелюка.
В другой встрече «Химки» на выезде обыграли «Луч».
Россия. Первенство ФНЛ. 1 тур
СКА-Хабаровск – Армавир – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Базелюк, 17; 2:0 – Базелюк, 35; 3:0 – Ненахов, 50.
Гол: 0:1 – Димидко, 70.
Удаление: нет – Филин, 63.