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    Дайер: «Полуфинал – еще не успех, мы голодны и хотим большего»

    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер не считает, что его команда достигла максимального результата на проходящем в России чемпионате мира-2018.

    «Не думаю, что мы уже чего-то достигли. Я думаю, и мы все думаем, что это еще не успех, мы голодны и хотим большего.

    Нет никаких разговоров больше, кроме как о матче с Хорватией. Ничего для нас не изменилось, мы должны просто продолжать работать в том же духе», – заявил Дайер.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия пройдет в среду, 11 июля в столичных «Лужниках» в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Единственный игрок РФПЛ в полуфинале ЧМ-2018

    Источник: ФИФА

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    11.07.2018 09:51
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