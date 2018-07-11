Дайер: «Полуфинал – еще не успех, мы голодны и хотим большего»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер не считает, что его команда достигла максимального результата на проходящем в России чемпионате мира-2018.

«Не думаю, что мы уже чего-то достигли. Я думаю, и мы все думаем, что это еще не успех, мы голодны и хотим большего.

Нет никаких разговоров больше, кроме как о матче с Хорватией. Ничего для нас не изменилось, мы должны просто продолжать работать в том же духе», – заявил Дайер.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия пройдет в среду, 11 июля в столичных «Лужниках» в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Единственный игрок РФПЛ в полуфинале ЧМ-2018