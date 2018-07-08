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    Шадли: «После Бразилии не страшен ни один соперник»

    Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли в преддверии полуфинала чемпионата мира-2018 против французов поговорил о сопернике. В 1/4 финала бельгийцы прошли бразильцев.

    «Что касается Бразилии, после того как ты выиграешь у этой сборной, по существу уже ни одного соперника не боишься. Да и в принципе, если держать в уме статус соперника, не сможешь выложиться на все сто.

    У меня были травмы в этом сезоне, все это было нелегко. Когда я попал в состав на чемпионат мира, это уже было победой, но чтобы забить решающий гол… Это что-то особенное. Тот матч был чем-то фантастическим, и ощущения после победы над Бразилией тоже.

    Многие начинают говорить о том, что мы можем стать чемпионами мира, но для нас сейчас важен только матч с Францией. Это особенный матч, как против Нидерландов, например, что-то вроде дерби», – сказал Шадли.

    Матч Франция – Бельгия состоится 10 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2018 22:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 9 июля 2018, 14:43

      Думаю, бельгийцы выйдут: рослые мужики, куда мелкому Гризманну до них...растопчут и не заметят. Мбаппе не мог убежать от Лаксальта, где уж тут с Феллайни тягаться

      1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 9 июля 2018, 13:31

      ПОДОЖДЕМ ДЕРБИ И УВИДИМ КТО ЕСТЬ КТО!!???ХОТЕЛОСЬ БЫ ОЧЕРЕДНОЙ СЕНСАЦИИ Т,Е, ПОБЕДЫ БЕЛЬГИЙЦАМ!!???

      0
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 9 июля 2018, 07:01

      Да Япония заставил понервничать чем бразильцы

      0
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 9 июля 2018, 06:28

      Ты должен так говорить про Японию))

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 9 июля 2018, 02:14

      Да, Бразилию надо уметь побеждать.

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 июля 2018, 22:12

      скорее всего победитель этой пары и станет чемпионом

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