Шадли: «После Бразилии не страшен ни один соперник»

Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли в преддверии полуфинала чемпионата мира-2018 против французов поговорил о сопернике. В 1/4 финала бельгийцы прошли бразильцев.

«Что касается Бразилии, после того как ты выиграешь у этой сборной, по существу уже ни одного соперника не боишься. Да и в принципе, если держать в уме статус соперника, не сможешь выложиться на все сто.

У меня были травмы в этом сезоне, все это было нелегко. Когда я попал в состав на чемпионат мира, это уже было победой, но чтобы забить решающий гол… Это что-то особенное. Тот матч был чем-то фантастическим, и ощущения после победы над Бразилией тоже.

Многие начинают говорить о том, что мы можем стать чемпионами мира, но для нас сейчас важен только матч с Францией. Это особенный матч, как против Нидерландов, например, что-то вроде дерби», – сказал Шадли.

Матч Франция – Бельгия состоится 10 июля.