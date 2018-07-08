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  • Федун: «Смолов – главное разочарование. Его удар в серии пенальти – издевательство над партнерами»

Федун: «Смолов – главное разочарование. Его удар в серии пенальти – издевательство над партнерами»

8 июля 2018, 14:56
63

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). Функционер недоволен нашим форвардом Федором Смоловым.

– Ваши впечатления от встречи с хорватами?

– Светлая грусть, поскольку команда доказала, что ничуть не хуже других на этом чемпионате мира. Имели все шансы пройти в полуфинал.

А вот Смолов – главное разочарование. Будучи основным нападающим накануне чемпионата мира, Федор не нанес, насколько понимаю, ни одного удара в створ ворот. И на фоне других проявлялось некоторое легкое безразличие.

Удар в стиле Паненки в серии пенальти – издевательство над теми же Ильей Кутеповым и Романом Зобниным, которые убивались на поле. И такой, я бы сказал, пижонский трюк – и совершенно необязательный.

Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

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Как страна реагирует на выступление сборной. Гордость

Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Спартак Смолов Федор Федун Леонид
Комментарии (63)
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Рубик Докоян
1531052930
Из своего боевого послевоенного детства вынес, что есть публика, которую надо посадить на копчик, чтобы до неё дошло... Сможет ли Фёдор после того как опустился до плинтуса, подняться до потолка, время покажет. Но и нам надо успокоиться и перестать бросать камни в него. Хорошо помню как травили Льва Ивановича Яшина после ЧМ 1962г. Но он выстоял и на следующий год завоевал приз лучшего игрока Европы " Золотой мяч".
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exreporter
1531053211
Исчерпывающе. Но и обсуждать это еще неделю тоже не стоит.
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Т34
1531053393
Это действительно главное разочарование в нашей сборной. Фамилию Смолова слышали только при замене, а затем он растворялся на поле, становился невидимкой. И вот мы его увидели во всей красе при пробитии пенальти. Начинать серию пенальти с такого ляпа...?!
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САДЫЧОК
1531054600
вроде владелец команды Федун-а такую пургу несёт ! чем это Смолов хуже в последнем матче чем Зобнин который стоял и не дернулся когда нам гол забивали или Дзюбы в последнем матче-который вообще был мешком и правильно что Черчесов рано убрал его !... или рано уставший Самедов.. или не спасший от 2 голов Акинфеев ? или постоянно ошибающийся Кутепов!....НЕТ ! все играли вместе и достойно !
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Project Бабангида
1531054631
в семье не без урода - как оказалось
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Бутсы
1531054903
Лучшие игроки в сборной это Кутепов и Зобнин. Смолов нулевой мажор, днище.
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Алексей новый
1531055366
Смолов - зажравшийся пижон. Зачем Черчесов выпустил его с Хорватами? Он не был готов биться как все.
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Мары
1531059253
К сожалению вместо помощи, Фёдор стал пятым колесом в телеге.И это относится не только к не забитому пенальти.Весь ЧМ Смолов был человеком-неведимкой на поле, хотя должен был бы быть ярким звеном.Видимо перегорел.
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OfaZavr
1531062550
не только пенальти плохо пробил но и весь турнир так же провел, ожидали от него большего конечно.
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серега кашин
1531062789
не надо было его брать на чм, он только и привык в россии аутсайдерам забивать
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