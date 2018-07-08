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    Федун: «Смолов – главное разочарование. Его удар в серии пенальти – издевательство над партнерами»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). Функционер недоволен нашим форвардом Федором Смоловым.

    – Ваши впечатления от встречи с хорватами?

    – Светлая грусть, поскольку команда доказала, что ничуть не хуже других на этом чемпионате мира. Имели все шансы пройти в полуфинал.

    А вот Смолов – главное разочарование. Будучи основным нападающим накануне чемпионата мира, Федор не нанес, насколько понимаю, ни одного удара в створ ворот. И на фоне других проявлялось некоторое легкое безразличие.

    Удар в стиле Паненки в серии пенальти – издевательство над теми же Ильей Кутеповым и Романом Зобниным, которые убивались на поле. И такой, я бы сказал, пижонский трюк – и совершенно необязательный.

    Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

    Мужики – спасибо!

    Как страна реагирует на выступление сборной. Гордость

    Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2018 14:56
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 8 июля 2018, 20:17

      Федю в зашей из футбола. Он же нанёс миллиардный ущерб стране. Безответственный человек.

      -1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 19:36

      Может у Смолова еще не все потеряно?

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 июля 2018, 19:02

      Федун развивай свою академию и создай систему для роста, а не перебегай дорогу Краснодару.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 8 июля 2018, 18:51

      Всегда говорил, что Смолов нулёвый. Игрок ни о чем.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июля 2018, 18:36

      Смолов оказался в непривычной обстановке.В Краснодаре все играли на него и для него.В сборной Черчесова стиль другой: иди,бери лопату и копай вместе со всеми.А это не по понятиям!))Феде дайте пас на ход,в пустое место,где можно спокойно оглядеться и принять решение,а тут какие-то иностранцы на пятки наступают,толкаются.Черчесов ещё орёт,что-то требует!)Вчера умудрился оказаться рядом с Акинфеевым при втором голе (!).Какого куя тебя,напа, туда занесло??А сколько радостных воплей в прошлом году было после товарняка с испанцами!"Федя-супербизон! Два мяча забил!"Да,забил,потому,что испанцы сами тогда забили...на оборону,дали порезвиться.))

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 июля 2018, 18:21

      Вообще смолов разочаровал. Я думал он будет главным нашим бомбардиром..

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 июля 2018, 18:13

      не надо было его брать на чм, он только и привык в россии аутсайдерам забивать

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июля 2018, 18:09

      не только пенальти плохо пробил но и весь турнир так же провел, ожидали от него большего конечно.

      8
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 8 июля 2018, 17:29

      Знаете, Смолов и сам разочарован. У него очевидные способности и с большой долей вероятности (если психологически не сломается) он еще себя покажет и станет крепче.
      А вот хваленый Д**** сможет себя показать только с плохой стороны, ибо топливом для его эмоций является месть, действия назло, нахождение в гуще скандала. Такие состояния - кратковременны и обременительны (опустошительны) для окружающих.
      Так что еще поглядим.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Blossiya 8 июля 2018, 17:41

      что то слишком глубоко капаешь, но не в ту сторону. какая разнится что является топливом для дзюбы, если это даёт нам результат. для смолова топливом является его фейс в журнале, но на поле как с гуся вода

      6
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      Рейтинг: +6913

      батог > Blossiya 8 июля 2018, 17:46

      Если Смолов хочет в чемпионат Хорватии, то это не самый сильный чемпионат бывшей Югославии!!!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 июля 2018, 17:14

      К сожалению вместо помощи, Фёдор стал пятым колесом в телеге.И это относится не только к не забитому пенальти.Весь ЧМ Смолов был человеком-неведимкой на поле, хотя должен был бы быть ярким звеном.Видимо перегорел.

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