Федун: «Смолов – главное разочарование. Его удар в серии пенальти – издевательство над партнерами»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). Функционер недоволен нашим форвардом Федором Смоловым.
– Ваши впечатления от встречи с хорватами?
– Светлая грусть, поскольку команда доказала, что ничуть не хуже других на этом чемпионате мира. Имели все шансы пройти в полуфинал.
А вот Смолов – главное разочарование. Будучи основным нападающим накануне чемпионата мира, Федор не нанес, насколько понимаю, ни одного удара в створ ворот. И на фоне других проявлялось некоторое легкое безразличие.
Удар в стиле Паненки в серии пенальти – издевательство над теми же Ильей Кутеповым и Романом Зобниным, которые убивались на поле. И такой, я бы сказал, пижонский трюк – и совершенно необязательный.
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