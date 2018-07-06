«Спартак» отправился на сбор в Австрию с Селиховым и Ананидзе в составе

Сегодня утром футболисты «Спартака» собрались в Шереметьеве для того, чтобы вылететь в хорватский Загреб. Из этого города на автобусе красно-белые доберутся до австрийского Филлаха, где будут базироваться на летнем зарубежном сборе.

На сегодняшний день в распоряжении главного тренера «Спартака» Массимо Карреры 31 футболист. Полный их список выглядит следующим образом: Артем Ребров, Александр Максименко, Владислав Терешкин, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго, Марко Петкович, Артем Мамин, Александр Лихачев, Леонид Миронов, Денис Глушаков, Фернандо, Данил Полубояринов, Александр Ломовицкий, Михаил Игнатов, Сергей Еременко, Артем Тимофеев, Софьян Ханни, Ивелин Попов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зелимхан Бакаев, Сильванус Нимели, Луис Адриано, Зе Луиш и Педро Роша.

В данный список также вошли восстанавливающиеся после операций вратарь Александр Селихов и полузащитник Джано Ананидзе.

В Австрии красно-белые проведут шесть товарищеских матчей. 10 июля россияне встретятся с хорватской «Риекой», 11-го — с чешским «Словацко», 15-го — с сербским «Пролетером», 16-го — со словенским «Рударом», 20-го — с турецким «Трабзонспором», а 21-го команда проведет заключительную встречу в Филлахе — с израильским «Ашдодом».