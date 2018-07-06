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    «Спартак» отправился на сбор в Австрию с Селиховым и Ананидзе в составе

    Сегодня утром футболисты «Спартака» собрались в Шереметьеве для того, чтобы вылететь в хорватский Загреб. Из этого города на автобусе красно-белые доберутся до австрийского Филлаха, где будут базироваться на летнем зарубежном сборе.

    На сегодняшний день в распоряжении главного тренера «Спартака» Массимо Карреры 31 футболист. Полный их список выглядит следующим образом: Артем Ребров, Александр Максименко, Владислав Терешкин, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго, Марко Петкович, Артем Мамин, Александр Лихачев, Леонид Миронов, Денис Глушаков, Фернандо, Данил Полубояринов, Александр Ломовицкий, Михаил Игнатов, Сергей Еременко, Артем Тимофеев, Софьян Ханни, Ивелин Попов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зелимхан Бакаев, Сильванус Нимели, Луис Адриано, Зе Луиш и Педро Роша.

    В данный список также вошли восстанавливающиеся после операций вратарь Александр Селихов и полузащитник Джано Ананидзе.

    В Австрии красно-белые проведут шесть товарищеских матчей. 10 июля россияне встретятся с хорватской «Риекой», 11-го — с чешским «Словацко», 15-го — с сербским «Пролетером», 16-го — со словенским «Рударом», 20-го — с турецким «Трабзонспором», а 21-го команда проведет заключительную встречу в Филлахе — с израильским «Ашдодом».

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.07.2018 10:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 16:52

      Успешной подготовки и без травм.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6101

      subbotaspartak 6 июля 2018, 15:45

      Зачем скрипач? (грузин)
      Скрипач не нужен...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 6 июля 2018, 11:55

      Смотрю "Квинси Промес" тоже в списке.
      А что, суд над ним уже закончился?
      Писали же, что было только первое заседание, где он признал свою вину, а об окончании процесса над ним я что-то не читал нигде.

      1
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 6 июля 2018, 11:44

      хорошо подготовтесь, а молодёжи дай бог проявить себя и закрепиться в составе.

      3
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 6 июля 2018, 11:26

      Радует многочисленный боевой состав, дополненый молодыми игроками, а также возвращение в команду Ананидзе, Попова и Селихова. Интересно, насколько Александр готов функционально?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 11:14

      удачной подготовки парни! несмотря на ЧМ все равно соскучился по нашему чемпу и команде!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 6 июля 2018, 10:49

      Много новых имен. Надеюсь, что некоторые из новичков на сборах заставят запомнить их имена надолго.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 6 июля 2018, 10:30

      Набирайте форму ребята, уже с нетерпением ждем старта в квалификации ЛЧ, без травм главное!) Ну и ждем пополнение на сборе)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 июля 2018, 10:19

      Вот и ладненько.
      Плодотворных занятий, солнечной погоды, хороших спарингов и главное без травм.
      Удачи парни !

      7
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 июля 2018, 10:17

      А где Ташаев, когда эта эпопея с его переходом закончится?

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Опорник84 6 июля 2018, 10:20

      Я думаю сегодня подпишут, а к команде присоединится на неделе.

      3
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      Рейтинг: +33445

      oyabun > Мары 6 июля 2018, 11:28

      С Ташаевым просто детектив какой то. Вроде и всем всё понятно, но финал почему то бесконечно оттягивается.

      3
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > oyabun 6 июля 2018, 11:40

      Это да.
      Пора бы уже финальную , жирную точку ставить.

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