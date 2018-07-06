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  • «Спартак» отправился на сбор в Австрию с Селиховым и Ананидзе в составе

«Спартак» отправился на сбор в Австрию с Селиховым и Ананидзе в составе

6 июля 2018, 10:06
13

Сегодня утром футболисты «Спартака» собрались в Шереметьеве для того, чтобы вылететь в хорватский Загреб. Из этого города на автобусе красно-белые доберутся до австрийского Филлаха, где будут базироваться на летнем зарубежном сборе.

На сегодняшний день в распоряжении главного тренера «Спартака» Массимо Карреры 31 футболист. Полный их список выглядит следующим образом: Артем Ребров, Александр Максименко, Владислав Терешкин, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго, Марко Петкович, Артем Мамин, Александр Лихачев, Леонид Миронов, Денис Глушаков, Фернандо, Данил Полубояринов, Александр Ломовицкий, Михаил Игнатов, Сергей Еременко, Артем Тимофеев, Софьян Ханни, Ивелин Попов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зелимхан Бакаев, Сильванус Нимели, Луис Адриано, Зе Луиш и Педро Роша.

В данный список также вошли восстанавливающиеся после операций вратарь Александр Селихов и полузащитник Джано Ананидзе.

В Австрии красно-белые проведут шесть товарищеских матчей. 10 июля россияне встретятся с хорватской «Риекой», 11-го — с чешским «Словацко», 15-го — с сербским «Пролетером», 16-го — со словенским «Рударом», 20-го — с турецким «Трабзонспором», а 21-го команда проведет заключительную встречу в Филлахе — с израильским «Ашдодом».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Селихов Александр
Комментарии (13)
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Опорник84
1530861478
А где Ташаев, когда эта эпопея с его переходом закончится?
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Мары
1530861554
Вот и ладненько. Плодотворных занятий, солнечной погоды, хороших спарингов и главное без травм. Удачи парни !
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Shak71
1530862200
Набирайте форму ребята, уже с нетерпением ждем старта в квалификации ЛЧ, без травм главное!) Ну и ждем пополнение на сборе)
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Blossiya
1530863351
Много новых имен. Надеюсь, что некоторые из новичков на сборах заставят запомнить их имена надолго.
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OfaZavr
1530864864
удачной подготовки парни! несмотря на ЧМ все равно соскучился по нашему чемпу и команде!
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oyabun
1530865583
Радует многочисленный боевой состав, дополненый молодыми игроками, а также возвращение в команду Ананидзе, Попова и Селихова. Интересно, насколько Александр готов функционально?
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Аэратор
1530866649
хорошо подготовтесь, а молодёжи дай бог проявить себя и закрепиться в составе.
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derrik2000
1530867320
Смотрю "Квинси Промес" тоже в списке. А что, суд над ним уже закончился? Писали же, что было только первое заседание, где он признал свою вину, а об окончании процесса над ним я что-то не читал нигде.
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subbotaspartak
1530881145
Зачем скрипач? (грузин) Скрипач не нужен...
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zigbert
1530885144
Успешной подготовки и без травм.
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