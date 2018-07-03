Паредес – главная цель «Милана»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В его услугах заинтересован «Милан».

Скауты итальянского клуба провели предварительные переговоры с агентом 24-летнего футболиста, чтобы оценить вероятность такого трансфера. Паредес называется итальянскими СМИ главной целью для миланцев в линии полузащиты этим летом.

Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Наполи», «Ювентуса», «Интера», «ПСЖ» и «Реала».

Аргентинский футболист выступает в составе «Зенита» с лета 2017 года. Он перешел в российский клуб из «Ромы» за 23 миллиона евро.