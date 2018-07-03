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Паредес – главная цель «Милана»

3 июля 2018, 10:30
16

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В его услугах заинтересован «Милан».

Скауты итальянского клуба провели предварительные переговоры с агентом 24-летнего футболиста, чтобы оценить вероятность такого трансфера. Паредес называется итальянскими СМИ главной целью для миланцев в линии полузащиты этим летом.

Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Наполи», «Ювентуса», «Интера», «ПСЖ» и «Реала».

Аргентинский футболист выступает в составе «Зенита» с лета 2017 года. Он перешел в российский клуб из «Ромы» за 23 миллиона евро.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Зенит Милан Паредес Леандро
Комментарии (16)
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raritet
1530604041
После прохода наших в 1/4 , и не выхода туда же аргентинцев, спрос на этот товар должен бы как правило упасть.
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Gerecht165
1530605261
А зачем Паредесу "Милан", который остался без еврокубков?
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zigbert
1530608027
Может он Зениту еще пригодится?
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Басмачи
1530611862
Ерохин лучше играет чем Передес
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САДЫЧОК
1530616688
Паредес- отличный игрок ! по натуре своей лидер ! зря Сампаоли не взял его ! он бы усилил справа сборную Аргентины !
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Garrincha58
1530620979
да никто его не купит больше чем за 10 а Зенит его не продаст так дешево так он и будет болтаться до конца контракта и уйдет бесплатно как всегда у нас
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FCZenit is Ivanovo
1530683134
Забирайте
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prezent2017
1530725675
Кер тебе. Он сейчас главная надежда серебрянных. Через пару лет 100 лямов стоить будет.
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