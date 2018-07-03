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    Паредес – главная цель «Милана»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В его услугах заинтересован «Милан».

    Скауты итальянского клуба провели предварительные переговоры с агентом 24-летнего футболиста, чтобы оценить вероятность такого трансфера. Паредес называется итальянскими СМИ главной целью для миланцев в линии полузащиты этим летом.

    Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Наполи», «Ювентуса», «Интера», «ПСЖ» и «Реала».

    Аргентинский футболист выступает в составе «Зенита» с лета 2017 года. Он перешел в российский клуб из «Ромы» за 23 миллиона евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    03.07.2018 10:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 20:34

      Кер тебе. Он сейчас главная надежда серебрянных. Через пару лет 100 лямов стоить будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 4 июля 2018, 08:45

      Забирайте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2018, 15:29

      да никто его не купит больше чем за 10 а Зенит его не продаст так дешево так он и будет болтаться до конца контракта и уйдет бесплатно как всегда у нас

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 июля 2018, 14:18

      Паредес- отличный игрок ! по натуре своей лидер ! зря Сампаоли не взял его ! он бы усилил справа сборную Аргентины !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 3 июля 2018, 12:57

      Ерохин лучше играет чем Передес

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Басмачи 3 июля 2018, 15:28

      не смеши! Ерохин самый не нужный игрок в Зените

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 11:53

      Может он Зениту еще пригодится?

      2
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 3 июля 2018, 11:07

      А зачем Паредесу "Милан", который остался без еврокубков?

      0
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Gerecht165 3 июля 2018, 15:26

      а Зенит что в ЛЧ? он теперь туда лет 5 не попадет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 3 июля 2018, 10:47

      После прохода наших в 1/4 , и не выхода туда же аргентинцев, спрос на этот товар должен бы как правило упасть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > raritet 3 июля 2018, 11:03

      При чём здесь выход нашей сборной в 1/4 и интересом европейских клубов к Паредесу???? Где связь, если Паредес даже не принимал участие в ЧМ???

      8
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > raritet 3 июля 2018, 11:08

      Т.е. должен возрасти спрос ,образно, на Кутепова,Граната,Смольникова )))?

      3
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > acer2003 3 июля 2018, 11:19

      Не, спрос вырастет только на могучего Смольникова. Кутепов и Гранат с Кудряшовым до его уровня пока не дотягивают, однако.

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Вомбат 3 июля 2018, 12:48

      смольников который как даун имея жк прыгает в подкат сзади. ну ну

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Гуус 3 июля 2018, 14:20

      все игроки вами перечисленные очень средние, но Кутепов -это вообще слабейший игрок !-впрочем который выложился на все 300 %

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Гуус 3 июля 2018, 15:27

      Смольников не только в сборной не должен играть но и в Зените тоже

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