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    Чорлука: «Россия? Фаворитов в четвертьфинале нет»

    Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука считает, что в четвертьфинале чемпионата мира не может быть фаворита. Хорватам предстоит встретиться на этой стадии с командой России.

    «Я думаю, фаворитов в четвертьфинале нет. Сборная России играет дома, и у нас, и у них хорошая команда. Мы надеемся, что выиграем. Будет очень тяжело, у обеих команд мотивация будет высокая.

    Могу отметить, что у россиян защита и опорная зона играли отлично, а тренер выбрал хорошую тактику. Болел за Россию, потому что из испанцев не знаю никого», – сказал Чорлука.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    02.07.2018 08:42
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