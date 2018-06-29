Касильяс: «Россия доказала, что хорошо умеет играть в футбол»

Бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс опасается команду России, с которой испанцам предстоит встретиться в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

«Испанской команде предстоит очень сложная игра. Футболистам надо быть максимально сконцентрированными все 90 минут матча, а если потребуется, то и 120.

К тому же наша сборная будет встречаться с хозяевами турнира на стадионе, который вмещает около 80 тысяч человек. Наши соперники получат фантастическую поддержку, а это всегда важный фактор.

Поэтому я бы не стал выделять фаворита этой пары. В групповом турнире футболисты сборной России доказали, что не только хорошо умеют играть в футбол, но и проявили характер, волю к победе. У них есть несколько очень сильных игроков группы атаки, а также опытные защитники с Игорем Акинфеевым в воротах», – считает Касильяс.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.