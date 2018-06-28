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  • Уткин – о Бразилии: «Порхает, как бабочка, но жалит, как комар. А должна убивать»

Уткин – о Бразилии: «Порхает, как бабочка, но жалит, как комар. А должна убивать»

28 июня 2018, 08:42
7

Футбольный комментатор Василий Уткин уверен, что сборной Бразилии в плей-офф чемпионата мира-2018 придется тяжело.

«Что там Неймар и его то ли падения, то ли просто нестояние. Бразилия единственная команда на этом чемпионате, проблема которой в том, что она играет вполноги.

Нам трудно реально оценить ее потенциал, но мы-то ладно – она сама вряд ли может сделать это. Группа-то на поверочку оказалась слабая. Настоящий жесткий соперник такие танцы воспринимает как неуважение к себе. Или как другую, вообще любую другую форму неадекватности. Но Бразилия ни разу не получила по физиономии.

В плей-офф так не будет. Не бывает.

Порхает, как бабочка, но жалит, как комар. А должна убивать.

Несерьезно как-то. Или вправду настолько сильнее всех; но это вряд ли возможно», – считает Уткин.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Сербия – Бразилия завершился со счетом 0:2. Южноамериканцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе Е. В 1/8 финала они встретятся со сборной Мексики. Игра пройдет в понедельник, 2 июля.

Бразильцы в восторге от России. Хотя у нас похожие проблемы

Источник: Telegram
Чемпионат мира Бразилия Неймар Уткин Василий
Комментарии (7)
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vladimir-7
1530165991
А зачем нужна показуха, например, в 5:0. Вот начнется плей-офф, где каждая игра с вылетом одной команды, и посмотрим как будет играть Бразилия.
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Cupota
1530168215
Посты, рекламирующие алкоголь и его последствия в виде уткинизма, уже достали.
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KOLBIS
1530172152
А бабочка крылышками бяк бяк бяк,а за ней воробышек прыг прыг прыг,он ее голубушку шмяк шмяк шмяк...
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A-Den
1530176108
Эта игра Бразилия прям один-в-один игра Неймара. Красиво, но не всегда неуместно.
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Супервайзер
1530186089
Уткин говорит, как пишет)). В общем- то прав.
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zigbert
1530193191
Феерической игры бразильцы действительно пока не показывают, но потенциал у команды есть и сбрасывать со счетов сборную Бразилии не стоит.
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