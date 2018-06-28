Уткин – о Бразилии: «Порхает, как бабочка, но жалит, как комар. А должна убивать»

Футбольный комментатор Василий Уткин уверен, что сборной Бразилии в плей-офф чемпионата мира-2018 придется тяжело.

«Что там Неймар и его то ли падения, то ли просто нестояние. Бразилия единственная команда на этом чемпионате, проблема которой в том, что она играет вполноги.

Нам трудно реально оценить ее потенциал, но мы-то ладно – она сама вряд ли может сделать это. Группа-то на поверочку оказалась слабая. Настоящий жесткий соперник такие танцы воспринимает как неуважение к себе. Или как другую, вообще любую другую форму неадекватности. Но Бразилия ни разу не получила по физиономии.

В плей-офф так не будет. Не бывает.

Порхает, как бабочка, но жалит, как комар. А должна убивать.

Несерьезно как-то. Или вправду настолько сильнее всех; но это вряд ли возможно», – считает Уткин.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Сербия – Бразилия завершился со счетом 0:2. Южноамериканцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе Е. В 1/8 финала они встретятся со сборной Мексики. Игра пройдет в понедельник, 2 июля.

Бразильцы в восторге от России. Хотя у нас похожие проблемы