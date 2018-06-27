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  • Онопко: «С Испанией будет очень тяжелая игра. Сделаю прогноз, что мы забьем»

Онопко: «С Испанией будет очень тяжелая игра. Сделаю прогноз, что мы забьем»

27 июня 2018, 09:30
19

Бывший защитник сборной России, тренер ЦСКА Виктор Онопко доволен уровнем игры национальной команды на чемпионате мира-2018. Россия одержала две победы на групповой стадии, пробившись в плей-офф турнира.

«Уже сейчас можно сказать, что команда играет на очень хорошем уровне. Первые две игры меня впечатлили. Я рад за Станислава Черчесова, за весь тренерский штаб, за нашу страну. За то, как мы проводим чемпионат мира, сколько эмоций он дарит, на каком высоком уровне он проходит. С Уругваем тренеры решили изменить стартовый состав, в основе не было Головина, Фернандеса, Жиркова.

На мой взгляд, Головин сейчас один из ведущих футболистов России и один из самых одаренных в Европе. Когда играют ЦСКА и лондонский «Арсенал», и в составе двух команд выделяется Головин, это о чем-то говорит. 0:3 – неприятный счет, но расстраиваться рано.

С Испанией будет очень тяжелая игра, но и очень интересная. Соперник играет в наступательный футбол, атакует большими силами, и у нас обязательно будут моменты. Сделаю прогноз, что мы забьем. Хочу пожелать всей нашей команде и, конечно же, армейским футболистам успехов, мы будем за вас болеть!» – рассказал Онопко.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Чемпионат мира Россия Испания Онопко Виктор Головин Александр
Комментарии (19)
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Stavropolets
1530081456
Удачи нашим!!!
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insider_retro
1530081501
Очень надеюсь, что предстоящая игра продолжит линейку неожиданностей турнира и эта неожиданность будет нам приятна!..)) Невозможного нет, а удачная игра с сильным соперником может дать хороший импульс нашей сборной и на ЧМ, и на перспективу!..
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Loko_Roma
1530082691
Забивать мы можем как никто
Ответить
спанчес
1530082725
"мы забьем" звучит как-то двусмысленно
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Shak71
1530082768
Эту Испанию можно обыгрывать, если они будут играть также как в группе - шансы у нас точно будут! Проблемы в атаке у них на лицо - отдать им мяч и ждать своего шанса!
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KOLBIS
1530083933
Надеюсь не мяч престижа...
Ответить
VVM1964
1530085146
Надеюсь , что мы не " забьем на игру " от неверия в собственные силы .
Ответить
Blossiya
1530086601
армейским футболистам желает успеха? Ну-ну. А мы пожелаем успеха сборной России.
Ответить
OfaZavr
1530088169
надеюсь все благоприятные прогнозы оправдаются, главное чтобы наши сыграли так как будто этот матч жизни и смерти.
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zigbert
1530176094
Отыграть на одном дыхании что бы потом не было мучительно больно...
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