Онопко: «С Испанией будет очень тяжелая игра. Сделаю прогноз, что мы забьем»

Бывший защитник сборной России, тренер ЦСКА Виктор Онопко доволен уровнем игры национальной команды на чемпионате мира-2018. Россия одержала две победы на групповой стадии, пробившись в плей-офф турнира.

«Уже сейчас можно сказать, что команда играет на очень хорошем уровне. Первые две игры меня впечатлили. Я рад за Станислава Черчесова, за весь тренерский штаб, за нашу страну. За то, как мы проводим чемпионат мира, сколько эмоций он дарит, на каком высоком уровне он проходит. С Уругваем тренеры решили изменить стартовый состав, в основе не было Головина, Фернандеса, Жиркова.

На мой взгляд, Головин сейчас один из ведущих футболистов России и один из самых одаренных в Европе. Когда играют ЦСКА и лондонский «Арсенал», и в составе двух команд выделяется Головин, это о чем-то говорит. 0:3 – неприятный счет, но расстраиваться рано.

С Испанией будет очень тяжелая игра, но и очень интересная. Соперник играет в наступательный футбол, атакует большими силами, и у нас обязательно будут моменты. Сделаю прогноз, что мы забьем. Хочу пожелать всей нашей команде и, конечно же, армейским футболистам успехов, мы будем за вас болеть!» – рассказал Онопко.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.