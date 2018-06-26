Брат Фарфана: «Врач сказал, что Джефферсон был в коме. Могло случиться все, что угодно»

Двоюродный брат нападающего «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана Джанкарло Гвадалупе рассказал, в каком состоянии находился футболист после столкновения с партнером по национальной команде.

22 июня форвард столкнулся на тренировке с одним из своих товарищей по сборной, после чего потерял сознание и был госпитализирован. Доктора диагностировали у него сотрясение мозга.

«Как сказал врач в России, Джефферсон был в коме, и случиться могло все что угодно.

После столкновения с вратарем он упал спиной, ударился головой и потерял сознание. Он был без сознания 25-30 минут и пришел в себя только в клинике. Джефферсон не реагировал ни на какие воздействия», – цитирует Гвадалупе El Bocon.

Ранее Фарфан сообщил, что не сыграет против Австралии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018.