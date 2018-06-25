Фарфан не сыграет в последнем матче Перу на ЧМ-2018

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан не сможет помочь своей команде в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Австралии. Ранее футболист получил повреждение головы в столкновении с партнером на тренировке, из-за чего потерял сознание и оказался в больнице. Врачи диагностировали у игрока сотрясение мозга.

«Всем привет. Спасибо большое за вашу поддержку. Было очень тяжело в тот момент, который произошел в субботу. Но я остался в своем уме при помощи товарищей по команде и врачей. Хочу еще раз поблагодарить всех за поддержку. Слава богу, я стабилен и нахожусь рядом с семьей. Теперь предстоит восстанавливаться и думать о здоровье и семье.

Я хотел бы быть с товарищами по команде в последней игре, но это невозможно. Я могу поддержать сборную только из больницы. Команда, я знаю, что ты порадуешь нас!» – написал Фарфан в инстаграме.

В двух предыдущих турах сборная Перу не смогла записать очки на свой счет. Матч с Австралией состоится 26 июня.