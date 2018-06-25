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    Фарфан не сыграет в последнем матче Перу на ЧМ-2018

    Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан не сможет помочь своей команде в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Австралии. Ранее футболист получил повреждение головы в столкновении с партнером на тренировке, из-за чего потерял сознание и оказался в больнице. Врачи диагностировали у игрока сотрясение мозга.

    «Всем привет. Спасибо большое за вашу поддержку. Было очень тяжело в тот момент, который произошел в субботу. Но я остался в своем уме при помощи товарищей по команде и врачей. Хочу еще раз поблагодарить всех за поддержку. Слава богу, я стабилен и нахожусь рядом с семьей. Теперь предстоит восстанавливаться и думать о здоровье и семье.

    Я хотел бы быть с товарищами по команде в последней игре, но это невозможно. Я могу поддержать сборную только из больницы. Команда, я знаю, что ты порадуешь нас!» – написал Фарфан в инстаграме.

    В двух предыдущих турах сборная Перу не смогла записать очки на свой счет. Матч с Австралией состоится 26 июня.

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    Источник: Instagram

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    25.06.2018 07:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 25 июня 2018, 08:55

      здоровья джефу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 25 июня 2018, 07:23

      правильно все равно уже не вышли пусть молодежь сыграет на ЧМ

      1
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