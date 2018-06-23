Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу. Игрока увезли в больницу

Неприятный инцидент произошел на сегодняшней тренировке сборной Перу.

По информации Depor, в одном из эпизодов нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан столкнулся с партнером по команде, в итоге потеряв сознание. Футболист на скорой помощи был доставлен в одну из московских клиник, где был обследован.

В настоящее время состояние Фарфана оценивается как стабильное, но в целях меры предосторожности он некоторое время проведет в больнице.

Во вторник, 26 июня, перуанцы в Сочи проведут матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 против Австралии.