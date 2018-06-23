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    Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу. Игрока увезли в больницу

    Неприятный инцидент произошел на сегодняшней тренировке сборной Перу.

    По информации Depor, в одном из эпизодов нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан столкнулся с партнером по команде, в итоге потеряв сознание. Футболист на скорой помощи был доставлен в одну из московских клиник, где был обследован.

    В настоящее время состояние Фарфана оценивается как стабильное, но в целях меры предосторожности он некоторое время проведет в больнице.

    Во вторник, 26 июня, перуанцы в Сочи проведут матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 против Австралии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2018 16:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:21

      Не радостная весть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 23 июня 2018, 17:14

      потерял сознание - Состряс мозга

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 июня 2018, 17:09

      Здоровья тебе Джефф!К следующему матчу чтобы был в строю!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 17:04

      Поправляйся Фарфан,под фанфары...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 23 июня 2018, 17:03

      Отравился ? Дайте кислородом подышать ему!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Тольятти763 23 июня 2018, 16:23

      Здоровья ему

      5
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