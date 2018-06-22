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    Каземиро: «Если Неймар чувствует, что хочет плакать, то пускай»

    Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро считает, что в его команде все футболисты привыкли к прессингу вне футбольного поля.

    «Мы действовали агрессивно, шли к победе. Соперник играл на ничью, но мы им не позволили.

    Если Неймар чувствует, что хочет плакать, то пускай. От него всегда многого ждут.

    Люди, которые называют нас фаворитами, должны помнить, что на мундиале всех надо уважать. Сборная Бразилии всегда должна побеждать. Все привыкли к этому прессу. Я даже не понимаю, о чем тут можно говорить», – сказал Каземиро.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Бразилия – Коста Рика завершился со счетом 2:0.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2018 21:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 23 июня 2018, 00:13

      Если хочет срать, то пускай..

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 июня 2018, 22:07

      Вперёд Бразилия, вам ещё с Германией нужно свести счёты, верните красоту и искусство в футбол !

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