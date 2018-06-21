Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семенов: «В сборную России никто не верил, а теперь чуть ли не медали вешают»

Семенов: «В сборную России никто не верил, а теперь чуть ли не медали вешают»

21 июня 2018, 16:41
8

Защитник сборной России Андрей Семенов поговорил о настроениях вокруг сборной России. Представитель «Ахмата» признал, что перед чемпионатом мира-2018 в нашу команду никто не верил.

«Никто не верил в Россию, сейчас, наоборот, все верят и чуть ли не медали уже вешают. Мы не смотрим на это. К чему стремились, то и показываем. Мы хорошо разбирали соперников, всe предугадали», – рассказал футболист.

Россияне проведут матч 1/8 финала 30 июня или 1 июля.

Россия – спасибо! Но теперь серьезно

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Семенов Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1529589038
Не надо выдавать желаемое за действительное. Никто на вас медали не вешает.
Ответить
triton004
1529590153
Пока только свинцовые
Ответить
3a zenit
1529590894
да просто все рады что сборная показывает игру,а не идёт в атаку как обычно через Акинфеева.У вас ещё две игры чтоб доказать что всё это было не случайно.
Ответить
suhoffmonstro
1529592080
В нее и сейчас не особо верят,да было две победы. но это команды которые Россия должна обыгрывать в полноги. Уругвай если продолжит так играть тоже не будет проверкой. Посмотрим что будет дальше. Если будут играть с таким количеством брака и ошибок,то выход из группы это предел.Хотя наши могут и на кураже выиграть у любого, как 10 лет назад у Голландии.В любом случае удачи нашим ,болеем за них. Вперед Россия!!!
Ответить
orech
1529592943
кто вам медали вешает? Радуемся неожиданным победам и боимся, что радость будет недолгой. Поменьше бы интервью давали, а больше трудились. Впереди нас ждет не Саудовская Аравия с Египтом.
Ответить
САДЫЧОК
1529595576
Семенов-а никто и не верит в неё ( только домохозяйки !) особенно в тренера !...успех это выход в четвертьфинал--всё остальное-ПОЗОР !
Ответить
koli4ka
1529596156
медальки бывают деревянными,а бывают шоколадными,а Вам ка-ка-ких???
Ответить
OfaZavr
1529598387
вообще о медалях вроде и слова не было, с чего взял то? просто все рады что наконец то сборная приносит радость и результат, следующие игры покажут на что вы способны замахнуться.
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
2
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
1
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+