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    Семенов: «В сборную России никто не верил, а теперь чуть ли не медали вешают»

    Защитник сборной России Андрей Семенов поговорил о настроениях вокруг сборной России. Представитель «Ахмата» признал, что перед чемпионатом мира-2018 в нашу команду никто не верил.

    «Никто не верил в Россию, сейчас, наоборот, все верят и чуть ли не медали уже вешают. Мы не смотрим на это. К чему стремились, то и показываем. Мы хорошо разбирали соперников, всe предугадали», – рассказал футболист.

    Россияне проведут матч 1/8 финала 30 июня или 1 июля.

    Россия – спасибо! Но теперь серьезно

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2018 16:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 19:26

      вообще о медалях вроде и слова не было, с чего взял то? просто все рады что наконец то сборная приносит радость и результат, следующие игры покажут на что вы способны замахнуться.

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 21 июня 2018, 18:49

      медальки бывают деревянными,а бывают шоколадными,а Вам ка-ка-ких???

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 21 июня 2018, 18:39

      Семенов-а никто и не верит в неё ( только домохозяйки !) особенно в тренера !...успех это выход в четвертьфинал--всё остальное-ПОЗОР !

      0
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      Рейтинг: +3254

      orech 21 июня 2018, 17:55

      кто вам медали вешает? Радуемся неожиданным победам и боимся, что радость будет недолгой. Поменьше бы интервью давали, а больше трудились. Впереди нас ждет не Саудовская Аравия с Египтом.

      3
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 21 июня 2018, 17:41

      В нее и сейчас не особо верят,да было две победы. но это команды которые Россия должна обыгрывать в полноги. Уругвай если продолжит так играть тоже не будет проверкой. Посмотрим что будет дальше. Если будут играть с таким количеством брака и ошибок,то выход из группы это предел.Хотя наши могут и на кураже выиграть у любого, как 10 лет назад у Голландии.В любом случае удачи нашим ,болеем за них. Вперед Россия!!!

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 июня 2018, 17:21

      да просто все рады что сборная показывает игру,а не идёт в атаку как обычно через Акинфеева.У вас ещё две игры чтоб доказать что всё это было не случайно.

      4
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      Рейтинг: +508

      triton004 21 июня 2018, 17:09

      Пока только свинцовые

      1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 21 июня 2018, 16:50

      Не надо выдавать желаемое за действительное. Никто на вас медали не вешает.

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