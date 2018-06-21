Семенов: «В сборную России никто не верил, а теперь чуть ли не медали вешают»

Защитник сборной России Андрей Семенов поговорил о настроениях вокруг сборной России. Представитель «Ахмата» признал, что перед чемпионатом мира-2018 в нашу команду никто не верил.

«Никто не верил в Россию, сейчас, наоборот, все верят и чуть ли не медали уже вешают. Мы не смотрим на это. К чему стремились, то и показываем. Мы хорошо разбирали соперников, всe предугадали», – рассказал футболист.

Россияне проведут матч 1/8 финала 30 июня или 1 июля.

Россия – спасибо! Но теперь серьезно

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!