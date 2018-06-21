Касильяс: «ЧМ-2018 доказывает, что у России сильная cборная, а сама страна футбольная»

Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс ответил на вопрос, футбольная ли страна Россия. Также вратарь отметил, что РФПЛ входит в число сильнейших лиг мира.

«Футбольная ли страна Россия? Я думаю, что да. Ваша лига находится в пятерке-шестерке сильнейших в Европе наравне с Португалией и Францией. Много ваших игроков в свое время выступали в европейских чемпионатах, а нынешний чемпионат мира доказывает, что у вас сильная национальная команда, и ваша страна футбольная», – сказал Касильяс.