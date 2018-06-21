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  • Касильяс: «ЧМ-2018 доказывает, что у России сильная cборная, а сама страна футбольная»

Касильяс: «ЧМ-2018 доказывает, что у России сильная cборная, а сама страна футбольная»

21 июня 2018, 13:33
10

Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс ответил на вопрос, футбольная ли страна Россия. Также вратарь отметил, что РФПЛ входит в число сильнейших лиг мира.

«Футбольная ли страна Россия? Я думаю, что да. Ваша лига находится в пятерке-шестерке сильнейших в Европе наравне с Португалией и Францией. Много ваших игроков в свое время выступали в европейских чемпионатах, а нынешний чемпионат мира доказывает, что у вас сильная национальная команда, и ваша страна футбольная», – сказал Касильяс.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Касильяс Икер
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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almanev
1529577725
Касильяс просто вежливый)
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bset
1529578576
Не, ну логично. Португалия, Голландия, Бельгия - футбольные страны? А ведь мы в рейтинге лиг выше них.
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Sedoi_Goblin
1529580059
Я бы про хоккей в Испании так же ответил)))))) P.S. Ну а так,приятно,конечно, от такого мастера слова хорошие услышать!
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Yev
1529587512
Не стоит недооценивать хоккейную сборную Испании :). А так, спасибо конечно, приятно.
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Павел Буре
1529589212
буду откровенен, не верил а наших до начала турнира, рад что ошибался.
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Ragnar Viking
1529593589
Одно лицемерие и не более! Всё же знают и понимают,у нас недофутболисты! Это так надо было,чтобы Россия прошла! У нас национальная черта есть,самих себя обманывать...
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koli4ka
1529596003
Экс Икер,не гони пургу,не обижай нас,маленьких...
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OfaZavr
1529596673
очень приятно услышать такие слова от классного кипера, не думаю что сказано просто из вежливости.
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zigbert
1529604390
Слова такого знаменитого вратаря вдохновляют.
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