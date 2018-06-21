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    Касильяс: «ЧМ-2018 доказывает, что у России сильная cборная, а сама страна футбольная»

    Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс ответил на вопрос, футбольная ли страна Россия. Также вратарь отметил, что РФПЛ входит в число сильнейших лиг мира.

    «Футбольная ли страна Россия? Я думаю, что да. Ваша лига находится в пятерке-шестерке сильнейших в Европе наравне с Португалией и Францией. Много ваших игроков в свое время выступали в европейских чемпионатах, а нынешний чемпионат мира доказывает, что у вас сильная национальная команда, и ваша страна футбольная», – сказал Касильяс.

    Источник: Sport24

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    21.06.2018 13:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 21:06

      Слова такого знаменитого вратаря вдохновляют.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 18:57

      очень приятно услышать такие слова от классного кипера, не думаю что сказано просто из вежливости.

      2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 21 июня 2018, 18:46

      Экс Икер,не гони пургу,не обижай нас,маленьких...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 21 июня 2018, 18:06

      Одно лицемерие и не более! Всё же знают и понимают,у нас недофутболисты! Это так надо было,чтобы Россия прошла! У нас национальная черта есть,самих себя обманывать...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 июня 2018, 16:53

      буду откровенен, не верил а наших до начала турнира, рад что ошибался.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 июня 2018, 16:25

      Не стоит недооценивать хоккейную сборную Испании :). А так, спасибо конечно, приятно.

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 21 июня 2018, 14:20

      Я бы про хоккей в Испании так же ответил)))))) P.S. Ну а так,приятно,конечно, от такого мастера слова хорошие услышать!

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      Рейтинг: +24996

      bset 21 июня 2018, 13:56

      Не, ну логично. Португалия, Голландия, Бельгия - футбольные страны? А ведь мы в рейтинге лиг выше них.

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > bset 21 июня 2018, 18:54

      Голландии кстати не мешает быть футбольной страной даже то что она скатилась в рейтинге уже на 14 место, выше нее такие футбольные страны как Чехия, Швейцария и Австрия. Так что у нас еще все норм.=)

      0
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      Рейтинг: +2051

      almanev 21 июня 2018, 13:42

      Касильяс просто вежливый)

      3
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