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    Черчесов: «Проблем в сборной нет, не было и не будет» 

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 2-го тура группового тура ЧМ против Египта (3:1) ответил на вопрос об атмосфере в команде.

    «Проблемы? Мы это слово не любим, в нашем лексиконе его нет. Мы давно выбрали свою линию относительно игроков и их способностей. Прекрасно знали, куда двигаемся. Все забывают, что с сильными сборными сложно быть готовыми. Рады, что есть две победы.

    Проблем нет, не было и не будет», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 23:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июня 2018, 09:37

      "Все забывают,что с сильными сборными сложно быть готовыми..."Расшифруйте,пожалуйста кто-нибудь,что он сказать хотел,но не сумел !

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > yorgenbarenz 20 июня 2018, 09:48

      Переводу это предложение Черчесова не подлежит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:11

      Общаться надо позитивно! Что кроме Дзюбы пошутить некому ? ))) Вон Смолов , что не шутник ? )))

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 20 июня 2018, 00:49

      Сразу мысль в голову про Денисова пришла.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 20 июня 2018, 00:22

      Увадаю и всегда поддерживал! Молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 19 июня 2018, 23:50

      ... не было и не надо)))

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