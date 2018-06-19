Черчесов: «Проблем в сборной нет, не было и не будет» 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 2-го тура группового тура ЧМ против Египта (3:1) ответил на вопрос об атмосфере в команде.

«Проблемы? Мы это слово не любим, в нашем лексиконе его нет. Мы давно выбрали свою линию относительно игроков и их способностей. Прекрасно знали, куда двигаемся. Все забывают, что с сильными сборными сложно быть готовыми. Рады, что есть две победы.

Проблем нет, не было и не будет», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!