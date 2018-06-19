Иньеста: «Мы хотим стать чемпионами мира»

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Ирана.

«Каждый спортсмен всегда стремится забраться на вершину, и мы не являемся исключением и хотим завоевать титул. Но это будет очень нелегко, это требует больших усилий, так что иметь мечту и жить мечтами – не одно и то же.

Мы постараемся набрать максимальное число очков в группе, чтобы получить более подходящего соперника в плей– офф. Победа в игре с Ираном приблизит нас к достижению этой цели», – сказал Иньеста.

Матч Испания – Иран пройдет 20 июня в Казани.