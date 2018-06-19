Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иньеста: «Мы хотим стать чемпионами мира»

    Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Ирана.

    «Каждый спортсмен всегда стремится забраться на вершину, и мы не являемся исключением и хотим завоевать титул. Но это будет очень нелегко, это требует больших усилий, так что иметь мечту и жить мечтами – не одно и то же.

    Мы постараемся набрать максимальное число очков в группе, чтобы получить более подходящего соперника в плей– офф. Победа в игре с Ираном приблизит нас к достижению этой цели», – сказал Иньеста.

    Матч Испания – Иран пройдет 20 июня в Казани.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2018 20:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:57

      Что же удачи , но не в матче с нами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 20 июня 2018, 01:14

      Мой прогноз - победитель матча Россия - Испания, если он состоится, и станет чемпионом мира. Испанцы выглядели мощнее португальцев, которых, даст бог, мы победим после ничьей по пенальти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 19 июня 2018, 23:20

      По игре Испания лучшая и самая классная.Хотел бы,чтобы они встретились с Россией,чтобы училился Черчесов у них,как играть и тренировать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 19 июня 2018, 21:55

      интересно!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11